Офіс президента знову спробує зняти Кличка? Що говорять джерела та кого ще можуть звільнити

Джерело "Телеграфу" стверджує, що ініціатива щодо звільнення Кличка може належати очільнику Офісу президента Єрмаку

Офіс президента розглядає можливості звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації та заміни голови Київської міської військової адміністрації вже цього тижня. Про це повідомляють одразу декілька джерел "Телеграфу".

"Головний бенефіціар звільнення Кличка — Єрмак, вони (Офіс президента — Ред.) шукають варіанти, як зняти його з посади голови КМДА, однак наразі не мають юридичної можливості", — каже співрозмовник з оточення Кличка. Більш ймовірним варіантом це ж джерело називає звільнення Сергія Попка (голови військової адміністрації Києва, — Ред.), бо "він не виправдав очікувань ОП".

Після початку повномасштабного вторгнення в столиці з’явився керівник військової адміністрації, який в умовах воєнного стану мав перейняти на себе функції голови КМДА та забезпечити оборону Києва.

"Нинішній голова КМВА Попко для киян людина маловідома, публічних коментарів він практично не дає. А отже для політичної боротьби з Кличком в столиці не має жодних шансів", — говорить співрозмовник в політикумі.

Водночас ходять чутки, що ймовірним наступником Попка може стати нинішній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Той самий, який влаштував перепалку з Кличком після трагедії біля дверей бомбосховища та проводив перевірку укриттів столиці.

"Офіс випробував його після ситуації з укриттями, але сам Камишін не дуже хоче йти в КМВА, бо міністерство йому наразі зрозуміліше", — каже джерело в депутатському корпусі.

Варто зазначити, що це вже далеко не перша спроба Офісу президента посунути Кличка. Ще до повномасштабної війни, в ОП хотіли звільнити його з посади голови КМДА, яку він займає одночасно з посадою мера. Був навіть розроблений законопроєкт про столицю, який вводив поняття префекта, яким мала стати людина від влади, фактично "смотрящим" від Банкової, але ці плани не встигли реалізувати.

Станом на зараз зняти Кличка можуть двома способами — проголосувати за недовіру меру в Київраді або передати всі повноваження мера та міськради голові КМВА. Перший варіант виглядає малоймовірним, оскільки в міськраді є лояльна до Кличка більшість депутатів. Другий сценарій в теорії могли б реалізувати, однак, крім вищезгаданого міністра Камишіна, інших кандидатур на посаду керівника військової адміністрації не називають навіть не під запис.