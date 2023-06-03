Загибель киян перед зачиненим укриттям: голова Деснянського района зробив Кличку цікаву пропозицію (відео)

Можновладці перекидають один на одного відповідальність киян перед зачиненим укриттям

Голова Деснянської районної адміністрації Києва Дмитро Ратніков відповів меру столиці Віталію Кличку, який запропонував відсторонити його на час розслідування, хто відповідальний за те, що кияни загинули від уламків ракет, адже не змогли потрапити до зачиненого укриття. Ратніков пропонує Кличку також написати заяву на своє відсторонення.

Відповідне звернення Ратніков опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Віталій Володимирович Кличко, я читав про Ваше бажання відсторонити мене від виконання обов'язків на період розслідування. Пропоную написати такі заяви разом. Ви і я. Одночасно. Спільно працюємо для киян – спільно відповідаємо перед киянами. Це буде справедливий, чоловічий вчинок", — заявив він.

Ратніков запитав Кличка, якщо, за його словами, голови районних адміністрацій відповідають абсолютно за все, що відбувається у місті: за відкриття укриттів, благоустрій, пункти незламності, за що тоді відповідає мер?

"Адже ми постійно бачимо Вас у закордонних відрядженнях, де Ви намагаєтеся підмінити роботу міністра закордонних справ чи навіть Президента. Але насправді киянам потрібен мер. Давайте під час війни займатися своїми прямими обов'язками, а не політикою. Адже кияни саме цього від нас і чекають", — закликав Ратніков Кличка.

Нагадаємо, у Києві в ніч проти 1 червня під час ракетної атаки загинули троє місцевих жителів, включаючи дитину. Вони прибігли до укриття, розташованого в поліклініці №3 у Деснянському районі, але їм ніхто не відкрив, невдовзі там сталося падіння уламків, яке забрало життя 33-річної жінки та 34-мами з 11-річною дочкою.

Як писав "Телеграф", Кличко заявив, що ухвалене рішення про цілодобовий доступ до укриттів, а також наголосив, що те, що люди загинули, бо не змогли потрапити в укриття — спільна відповідальність. Він додав, що з десяти глав районів у Києві, дев'ять — представники від "Слуги Народу", а керівник Київської міської військової адміністрації призначений Офісом Президента.