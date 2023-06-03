Гибель киевлян перед закрытым укрытием: глава Деснянского района сделал Кличко интересное предложение (видео)

Представители власти перекладывают друг на друга ответственность за гибель киевлян перед закрытым укрытием

Глава Деснянской районной администрации Киева Дмитрий Ратников ответил мэру столицы Виталию Кличко, который предложил отстранить его на время расследования, кто ответственен за то, что киевляне погибли от обломков ракет, так как не смогли попасть в закрытое укрытие. Ратников предлагает Кличко также написать заявление на свое отстранение.

Соответствующее обращение Ратников опубликовал в своем Telegram-канале.

"Виталий Владимирович Кличко, я читал о Вашем желании отстранить меня от исполнения обязанностей на период расследования. Предлагаю написать такие заявления вместе. Вы и я. Одновременно. Совместно работаем для киевлян – совместно отвечаем перед киевлянами. Это будет справедливый, мужской поступок", – заявил он.

Ратников спросил Кличко, если, по его словам, главы районных администраций отвечают абсолютно за все, что происходит в городе: за открытие укрытий, благоустройство, пункты несокрушимости, за что отвечает мэр?

"Ведь мы постоянно видим Вас в заграничных командировках, где Вы пытаетесь подменить работу министра иностранных дел или даже Президента. Но на самом деле киевлянам нужен мэр. Давайте во время войны заниматься своими прямыми обязанностями, а не политикой. Ведь киевляне именно этого от нас и ждут", — призвал Ратников Кличко.

Напомним, в Киеве в ночь на 1 июня во время ракетной атаки погибли трое местных жителей, включая ребенка. Они прибежали к укрытию, расположенному в поликлинике №3 в Деснянском районе, но им никто не открыл, вскоре там произошло падение обломков, которое унесло жизни 33-летней женщины и 34-мамы с 11-летней дочерью.

Как писал "Телеграф", Кличко заявил, что принято решение о круглосуточном доступе к укрытиям, а также подчеркнул, что то, что люди погибли, потому что не смогли попасть в укрытие — общая ответственность. Он добавил, что из десяти глав районов в Киеве, девять — представители от "Слуги Народа", а руководитель Киевской городской военной администрации назначен Офисом Президента.