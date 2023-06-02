Кличко сделал заявление о работе укрытий и намекнул на ответственность Банковой

За 2022 и 2023 годы из городского бюджета Киева районам на обустройство укрытий было выделено 1,2 миллиарда гривен

В Киеве после гибели людей от обломков российских ракет перед дверью закрытого укрытия принято решение о круглосуточном доступе к укрытиям. Оно обязательно для выполнения всем учреждениям и заведениям.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он добавил, что его выполнение будут контролировать не только все ответственные службы, но и общественность.

"Все неравнодушные могут присоединиться и стать инспекторами общественного контроля. Обращаться нужно в Департамент муниципальной безопасности. Патрульная полиция, и мы за это благодарны, поможет проверять доступность укрытий во время воздушной тревоги в комендантский час", — написал он.

Кличко добавил, что Киевсовет, на ближайшем внеочередном заседании 8 июня, обратится к парламенту для установления ответственности, в частности, частных владельцев помещений укрытий — за недопуск людей и ненадлежащую работу укрытий.

Мэр подчеркнул, что за 2022 и 2023 годы из городского бюджета Киева районам на обустройство укрытий было выделено 1,2 миллиарда гривен.

"Этими средствами, подчеркну, распоряжались и распоряжаются РГА города. Ответственными являются главы районов. На сегодняшний день выполнение и использование средств — крайне неудовлетворительное. В конце июня подведем итоги использования средств на обустройство укрытий", — написал Кличко, добавив, что по результатам могут быть обращения по увольнению или отстранению на глав районов.

Он добавил, что то, что люди погибли, потому что не смогли попасть в укрытие — общая ответственность.

"Всех служб и моя, как мэра города. Но также хочу напомнить, что глав районов столицы назначает президент, по представлению правительства. Мэр столицы не может не только уволить главу района, а даже вынести ему выговор", — объяснил ситуацию.

Мэр Киева напомнил, что из десяти глав районов в Киеве, девять — представители от "Слуги Народа". Руководитель Киевской городской военной администрации назначен Офисом Президента.

"Это — если об общей и справедливой ответственности. И сегодня я подчеркиваю, главы районов, что саботажа терпеть не буду! Районы столицы — это не отдельные княжества, где можно ходить в белых перчатках и пренебрегать исполнением своих обязанностей", — резюмировал Кличко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что городские власти Киева обещали по укрытиям пару дней назад и как исправляются после трагедии.