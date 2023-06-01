Смерть людей под закрытым укрытием. Что городские власти обещали пару дней назад и как исправляются сейчас

Сразу появились версии о каких-то альтернативных укрытиях поблизости, о которых никого из местных не проинформировали

Закрытое укрытие в поликлинике №3 в Деснянском районе Киева во время ракетной атаки стало причиной смерти трех местных жителей, еще 10 пострадали. В частности, погибла 33-летняя женщина и мать с 9-летней дочерью.

Прятаться в поликлинику прибежали в основном женщины и дети, но им не открыл дверь охранник. Этот случай обернулся трагедией, однако в столице и раньше жаловались на замки на дверях бомбоубежищ во время тревог. Пару дней назад городские власти в который раз пообещали открывать укрытия.

Укрытие было закрыто или был тайный вход?

Что известно со слов местных жителей, пострадавших от удара:

Муж погибшей в результате падения обломка российской ракеты, Ярослав, рассказал, что люди стучали в укрытие, а его не открыли . Он побежал стучать в дверь к другому выходу. В этот момент случился "прилет". Его дочь, которая тоже была у укрытия, уцелела.

. Он побежал стучать в дверь к другому выходу. В этот момент случился "прилет". Его дочь, которая тоже была у укрытия, уцелела. Обломки упали через 10 минут после сирены , сказал Ярослав. Это важный момент, потому что время добежать — минимальное. Эта деталь нивелирует объяснения о каких-то альтернативных входах (времени их искать нет) в поликлинику и советы найти другие подвалы в районе (времени на это нет) от мэра Виталия Кличко.

, сказал Ярослав. Это важный момент, потому что время добежать — минимальное. Эта деталь нивелирует объяснения о каких-то альтернативных входах (времени их искать нет) в поликлинику и советы найти другие подвалы в районе (времени на это нет) от мэра Виталия Кличко. Охранник сам был в укрытии и выглядел пьяным , говорит мужчина погибшей.

, говорит мужчина погибшей. Поликлиника постоянно отказывает местным в доступе к укрытию, говорит местная жительница. Жалобы подавали постоянно, а заведующая отрицала, что поликлиника является укрытием.

Что говорят местные власти:

(!) Глава КГВА Сергей Попко говорит, что часть людей все же была в укрытии. Укрытие в поликлинике якобы было открыто и им "все пользовались". Оно — в 10 метрах. Один из входов был открыт.

говорит, что часть людей все же была в укрытии. Укрытие в поликлинике якобы и им "все пользовались". Оно — в 10 метрах. Один из входов был открыт. (!) Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что в школе рядом с поликлиникой укрытие было открытым и в нем были люди. Кличко сказал, что охранник получил ранения и госпитализирован. Это противоречит свидетельствам супруга погибшей, что охранник был в укрытии пьяным.

и в нем были люди. Кличко сказал, что охранник получил ранения и госпитализирован. Это противоречит свидетельствам супруга погибшей, что охранник был в укрытии пьяным. Кличко назвал ответственными руководителей учреждений, где расположены укрытия и главы районов. Главы РГА ответственны за доступ и обустройство укрытий, нанесенных на карту укрытий столицы.

Патрульная полиция Киева поможет контролировать работу укрытий ночью .

. В КГГА не поступали жалобы на укрытие в поликлинике , возле которого погибли люди, заявил представитель Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук, передает "Радио Свобода". Этот тезис противоречит свидетельствам местных жителей.

, возле которого погибли люди, заявил представитель Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук, передает "Радио Свобода". Этот тезис противоречит свидетельствам местных жителей. Кличко обратился в Офис президента с требованием устранить на время следствия главу Деснянского района и руководителя поликлиники . Он назвал их ответственными.

. Он назвал их ответственными. По словам Ткачука, охранник пытался открыть открытие, но в это время произошел взрыв. Этот охранник сейчас находится в больнице, говорит Ткачук. Этот тезис также противоречит словам мужчины погибшей женщины, его показания на видео выше.

открытие, но в это время произошел взрыв. Этот охранник сейчас находится в больнице, говорит Ткачук. Этот тезис также противоречит словам мужчины погибшей женщины, его показания на видео выше. Городские власти инициируют, чтобы владельцы укрытий несли ответственность , если те закрыты, заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает "Радио Свобода".

, если те закрыты, заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает "Радио Свобода". Пока такой ответственности нет , говорит Поворозник. Он считает, что укрытия должны быть открыты круглосуточно (времени достичь маловато).

, говорит Поворозник. Он считает, что (времени достичь маловато). Укрытий много в частной собственности, которые должны работать также как хранилище.

Городские власти Киева уже обратились в Верховную Раду, чтобы обязать владельцев укрытий оставлять их открытыми.

(!) Выяснилась интересная деталь — в Киеве посторонним вообще нельзя заходить в школы днем, а ночью заведения должны быть закрыты, потому что это — комендантский час. Это следует из пунктов 1.3 и 1.4 приказа №86 Департамента образования на науки КГГА за подписью Фиданян Елены Григорьевны от 31 августа 2022 года.

Вот так выглядит запрет прятаться в подвалах школ ночью:

"Посторонние" не могут прятаться в подвалах школ ночью

Расследование полиции:

Полиция открыла два производства

Полиция Киева начала 2 уголовных производства:

по ч. 2 ст. 367 УКУ "служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия" (лишение свободы от 2 до 5 лет со штрафом или без такового);

по факту "оставление в опасности, повлекшее смерть", это ч. 3 ст. 135 УК (лишение свободы от 3 до 8 лет).

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что закрытые бомбоубежища во время войны – это не просто безразличие, это преступление. Кроме того, ГСЧС совместно с полицией будет регулярно проводить проверки доступности и состояния бомбоубежищ во всех населенных пунктах страны. Укрытия должны быть круглосуточно открытыми.

(!) Охранник сейчас в полиции и имеет признаки алкогольного опьянения, рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает "Укринформ".

Не только Деснянский район

Ракетные атаки россии на столицу усилились месяц назад, что снова сделало проблему укрытий в столице актуальной. С ужесточением атак киевляне начали жаловаться на недостаточное количество защитных сооружений.

Пару дней назад на улице Липинского возле велотрека охранник подземного паркинга выгонял людей во время ракетной атаки. По его словам, девушки не могут находиться на территории подземной автостоянки, поскольку это "не бомбоубежище". Действительно, подземный паркинг почему-то не нанесли на карту КГГА, в то время как другие паркинги там обозначены.

24 мая в подвал дома на улице Зодчих на Борщаговке, где местные жители прячутся во время воздушных тревог, приезжали представители КГГА. Местные жители пожаловались на то, что строители вынесли их вещи из подвала и закрыли помещение, потому что там ремонт. После жалоб удалось договориться, что ключи от укрытия будут не только у коменданта, но и у жителей дома.

(!) Тогда же директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук сообщил, что всего за две недели атак россии поступило более 30 жалоб по поводу закрытых во время воздушных тревог укрытий. После проверки у большинства из них проблемы якобы устранили, продолжаются работы по улучшению их состояния, а балансодержатели обеспечивают доступ населения к защитным сооружениям.

До этого Группа общественного мониторинга "Озон" проверила 96 укрытий в столице. Из них волонтерам удалось найти 73%, но остальные 27% по указанным адресам разыскать не удалось. Их или фактически нет, или невозможно найти из-за отсутствия указательных знаков. Только 48% проверенных укрытий имели соответствующие отметки с направлением движения и были открыты или на месте находилось ответственное лицо с ключами.

Неделю назад глава КГВА Попко обещал, что все укрытия столицы во время тревоги будут открыты.

КГВА неделю назад обещала, что укрытия будут открыты

Ранее "Телеграф" проверил, доступны ли гражданские хранилища в городе на случай новых ракетных ударов. На шестнадцатый месяц полномасштабной войны ситуация с укрытиями никак не улучшилась. Отдельные хранилища действительно недоступны в ночное и дневное время, некоторые из проверенных укрытий доступны и не закрыты, но есть вопросы к комфорту. То есть, на онлайн-карте, вроде бы все улучшается, но есть немало "но".