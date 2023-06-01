В Киеве ночью гремели взрывы

Сообщалось об угрозе баллистических ракет

Примерно в 02:50 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога в восточных и северных областях. Также в опасности был Киев и область.

По данным мониторинговых групп, речь идет о применении баллистических ракет из пограничных российских регионов с комплексов "Искандер" и С-300.

При этом ряд telegram-каналов сообщила, что в Киеве было слышно около десятка взрывов за пару минут. После этого столичная военная администрация проинформировала, что речь идет о работе ПВО.

Ту же информацию также подтвердил городской глава Виталий Кличко.

"Серия взрывов в городе. Работает ПВО. Будьте в укрытиях", — написал он.

Позже он добавил, что вызов в спецслужбы поступил из Днепровского района Киева, к месту уже отправились спасатели и медики.

Как сообщалось ранее, с начала мая Киев подвергся 17 массовым атакам с применением ракет и дронов. Кроме того, атака 28 мая стала наиболее массовой по количеству примененных БПЛА с начала вторжения, их тогда запустили больше 50 единиц.

За сутки 29 мая город подвергся ударам трижды из-за чего погиб один человек, а несколько зданий получили повреждения.