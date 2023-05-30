россия атаковала Киев дронами: эксклюзивные фото последствий

Один человек погиб, есть пострадавшие

В ночь на 30 мая Киев атаковали третий раз в сутки. Враг бил дронами "Shahed". Обломки от дронов наделали немало бед, а также унесли жизни молодой женщины.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Голосеевском районе из поврежденного дома эвакуировали 20 человек, один человек погиб. В том же районе в общей сложности семеро пострадавших, четырех доставили в больницу — у них осколочные ранения.

Пострадали квартиры на верхних этажах

Жилье разрушено

По некоторым данным, погибшей было около 30 лет, она скончалась в скорой по дороге в больницу. Дом проверяют на разрушенные перекрытия, ведутся поисковые работы в случае, если под завалами находятся еще люди.

Обломки повредили множество автомобилей Обломки дома и дронов падали на автомобиле Все засыпано строительным мусором

Одни машины повреждены сильнее других Обломки падали на машины в разных районах Оккупанты третий раз атаковали Киев

В Печерском районе обломки упали на автомобили, в Дарницком на машины и загоревшийся частный дом, в Днепровском — на зеленую зону, в Святошинском на территорию предприятия, в Подольском — на нежилую застройку. На местах попаданий работают экстренные службы и следователи. Поступило 50 сообщений о повреждении имущества от граждан.

Парковка засыпана обломками Обломки дома плотно покрывают тротуар.

Вылетели и довольно большие обломки дома

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" сообщал, что над столицей были сбиты более 20 дронов. Между тем, беспокойно и в москве — местное ПВО пытается сбить беспилотники.