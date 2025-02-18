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Дочь стала актрисой, а сын вырос копией отца: как сейчас выглядят дети погибшего в горах Сергея Бодрова

Автор
Татьяна Кармазина
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Сергей Бодров был женат на Светлане Михайловой (в девичестве)
Сергей Бодров был женат на Светлане Михайловой (в девичестве). Фото Коллаж "Телеграфа"

Сейчас Ольге 26 лет и она стала мамой, а Александру - 22 года

В сентябре 2025 года исполнится годовщина смерти создателя фильмов "Брат" и "Брат 2". Вдова российского актера Светлана Бодрова так и не вышла замуж, все свое время она посвятила воспитанию детей.

Сергей Бодров погиб 22 года назад из-за обвала ледника в Кармадонском ущелье Северной Осетии во время съемок фильма. Незадолго до трагической гибели у актера родился сын Александр, а дочери Ольге было всего 4 года.

Ольга Бодрова стала актрисой

Ольга Бодрова сергей бодров младший
Ольге Бодровой сейчас 26 лет

Ольга пошла по стопам отца и выбрала актерскую профессию. Она окончила Школу-студию МХАТ и уже успела сняться в нескольких фильмах и сериалах. Кроме того, Ольга активно участвует в театральных постановках.

Ольга Бодрова

В 2020 году девушка вышла замуж за актера Сергея Быстрова, а спустя три года супруги стали родителями — родилась дочь Любовь. Свою знаменитую фамилию после замужества Ольга категорически отказалась менять.

Ольга Бодрова
ольга бодрова Сергей Быстров
Ольга Бодрова с мужем Сергеем Быстровым

Александр Бодров вырос копией отца

Младший сын Бодрова, Алексадр, родился всего за несколько недель до трагедии в Кармадонском ущелье. 22-летний парень увлекается рэп-музыкой и ведет непубличный образ жизни. По некоторым данным, учится на историческом факультете МГУ.

александр бодров
Александру Бодрову сейчас 22 года

Внешне он очень похож на погибшего отца. "Наш сын Саша — он такой же, очень похож по характеру на Сережу. Даже в движениях иногда: когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что я вижу Сережу", — говорила Светлана Бодрова.

Александр Бодров

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#Дети #Сергей Бодров #Светлана Бодрова