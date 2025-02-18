Дочь стала актрисой, а сын вырос копией отца: как сейчас выглядят дети погибшего в горах Сергея Бодрова

Сейчас Ольге 26 лет и она стала мамой, а Александру - 22 года

В сентябре 2025 года исполнится годовщина смерти создателя фильмов "Брат" и "Брат 2". Вдова российского актера Светлана Бодрова так и не вышла замуж, все свое время она посвятила воспитанию детей.

Сергей Бодров погиб 22 года назад из-за обвала ледника в Кармадонском ущелье Северной Осетии во время съемок фильма. Незадолго до трагической гибели у актера родился сын Александр, а дочери Ольге было всего 4 года.

Ольга Бодрова стала актрисой

Ольге Бодровой сейчас 26 лет

Ольга пошла по стопам отца и выбрала актерскую профессию. Она окончила Школу-студию МХАТ и уже успела сняться в нескольких фильмах и сериалах. Кроме того, Ольга активно участвует в театральных постановках.

В 2020 году девушка вышла замуж за актера Сергея Быстрова, а спустя три года супруги стали родителями — родилась дочь Любовь. Свою знаменитую фамилию после замужества Ольга категорически отказалась менять.

Ольга Бодрова с мужем Сергеем Быстровым

Александр Бодров вырос копией отца

Младший сын Бодрова, Алексадр, родился всего за несколько недель до трагедии в Кармадонском ущелье. 22-летний парень увлекается рэп-музыкой и ведет непубличный образ жизни. По некоторым данным, учится на историческом факультете МГУ.

Александру Бодрову сейчас 22 года

Внешне он очень похож на погибшего отца. "Наш сын Саша — он такой же, очень похож по характеру на Сережу. Даже в движениях иногда: когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что я вижу Сережу", — говорила Светлана Бодрова.

Ранее мы писали о внучках Михаила Горбачева. "Телеграф" рассказывал, где сейчас живут Ксения и Анастасия и что их связывает с Зеленским.