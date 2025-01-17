Спустя 22 года не смирилась с утратой: как сейчас выглядит вдова создателя "Брата" Сергея Бодрова

Светлана осталась одна и замуж больше не выходила

Российский актер и режиссер Сергей Бодров-младший погиб в результате обвала ледника в Кармадонском ущелье Северной Осетии 20 сентября 2002 года. Звезде фильмов "Брат" и "Брат 2" было всего 30 лет. У мужчины остались жена и маленькие дети.

Сегодня Светлане Бодровой 57 лет. По ее словам, 22 года назад с гибелью мужа она утратила часть своей души. Жила и живет она лишь ради детей. Замуж Светлана больше не выходила.

Что известно о Светлане Бодровой

Окончила Московский институт геодезии, картографии и аэросъемки. После учебы подрабатывала на советско-американских предприятиях и в кооперативах. Однажды друг Светланы предложил ей должность администратора в телевизионной программе — и она согласилась. С 1991 по 2014 год она работала в телекомпании ВИD, где по ходу обучилась искусству режиссера.

Светлана Бодрова в молодости

В 30 лет, во время отпуска на Кубе, Светлана и познакомилась со звездой "Брата". В 1997 году пара поженилась. Спустя год их любовь принесла свои плоды — на свет появилась дочь Ольга. В 2002 году, всего за месяц до трагической гибели актера, родился его сын Александр.

Светлана с мужем Сергеем Бодровым

Трагедия сильно повлияла на женщину. Светлана смогла справиться с утратой и вернуться к жизни благодаря работе в программе "Жди меня". Сергей оказался последним мужчиной в ее жизни. Ранее женщина призналась, что спустя годы, больше никого — ни в мыслях, ни в реальности — в ее жизни не было. Счастье, которое она испытала в тот короткий период, останется с ней до конца ее дней.

Карьеристка, проработавшая всю жизнь на телевидении, теперь предпочитает уединение и избегает светских мероприятий. Вдова Сергея Бодрова проживает в Москве и сейчас очень редко дает интервью.

Как Светлана Бодрова выглядит сейчас

Дочь Сергея Бодрова, Ольга, решила пойти по стопам отца и посвятила свою жизнь театру, в то время как младший сын Александр выбрал музыкальный путь — читает рэп.

У Сергея Бодрова остались двое детей

Как выглядят сейчас Ольга и Александр Бодровы

Напомним, что российский пропагандистский фильм "Брат 2" запрещен в Украине. Недавно создатели картины подали иск на "Русский мир".