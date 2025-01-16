Памятника до сих пор нет: от чего в 55 лет умерла звезда "Кадетов" Ирина Цывина и как выглядит ее могила

Была вдовой Евгения Евстигнеева и вырастила двух детей

Российская актриса Ирина Цывина, которая сыграла маму путиниста Александра Головина в сериале "Кадеты", ушла из жизни в 55 лет. Спустя пять лет после смерти артистки, воспитавшая двух детей, на месте ее захоронения до сих пор не установлена могила.

В актерской карьере Цывиной насчитывается около пятидесяти ролей в кино ("Ёлки-палки!" 1988, "Вечный муж" 1990, "Вишневый сад" 1992 и другие) и тридцать — на театральной сцене.

Брак с Евстигнеевым и другие союзы

Биография актрисы включает важную страницу: она была третьей и последней супругой российского артиста Евгения Евстигнеева, который был старше ее на 37 лет. Несмотря на значительную разницу в возрасте, их союз считался счастливым и продлился до смерти Евстигнеева в 1992 году из-за сердечного приступа. После этого актриса еще дважды была замужем.

Евгений Евстигнеев и молодая Ирина Цывина

Третьим мужем Ирины Цывиной стал Георгий Пусеп. Мужчина забрал актрису в Лос-Анджелес, и в этом браке появилось двое детей — сын Женя и дочь Зина. Жизнь Цывиной была очень скромной в США и она отправилась в Москву за рублем. Последовал развод.

Цывина в браке с Георгием Пусеп. Справа на фото - взрослые дочь Зина и сын Женя

Вскоре звезда встретила Александра Благонравова. Новый брак омрачился тем, что бывший муж увез дочь Зину в Черногорию. Ирина смогла добиться лишь права на встречи с ребенком.

После расставания с Благонравовым в жизни актрисы было еще несколько романов. Последним любовником актрисы, который был с ней до самой смерти, был российский актер Денис Сердюков.

Денис Сердюков и Ирина Цывина

От чего умерла Ирина Цывина

Смерть актрисы наступила в результате кардиомиопатии — заболевания сердечной мышцы. По слухам, актриса в последние годы злоупотребляла алкоголем. Сын звезды откровенно признавался в интервью, что его мать страдала от глубокой депрессии, из-за которой не могла отказаться от спиртного и антидепрессантов.

Где похоронена Ирина Цывина и почему нет памятника

Весной 2024 года стало известно, что на могиле актрисы установлен белый крест, на котором размещена фотография актрисы. Цветы были увядшими, вокруг была грязь. Ухаживали за могилой Цывиной лишь ее преданные поклонники.

"Прошло время, ничего не изменилось. Памятника у тебя до сих пор нет. А я ведь помню, что ты хотела бы камень белого цвета. Прямо в силу того светлого, чистого и прекрасного, что ты несла в эту жизнь", — говорил Денис Сердюков.

Сердюков на могиле Цывиной

По его словам, дети на могилу звездной матери не приезжают, а сами они до сих пор делят наследство и враждуют между собой. В студии шоу "Малахов" дочь актрисы Зина Пусеп, которая живет заграницей, заявила, что она не может принимать решение с памятником с юридической точки зрения, а ее брат ничего не делает. Также она обвинила родственника в убийстве матери и требовала эксгумации тела.

"Моя мама погибла при очень сомнительных обстоятельствах… Сопоставляя факты, я прихожу к выводу, что маму убили… Уже буквально на следующий день после маминой гибели брат участвовал в шоу на телевидении. Ведет себя совершенно спокойно, как будто ничего не случилось, улыбается", — заявляла девушка еще в 2021 году. По ее словам, за год до смерти Ирина Цывина приезжала к ней в Черногорию и жаловалась на Евгения, который обижал ее, приводил домой "подозрительные компании" и отказывался работать.

Дети Ирины Цывиной враждуют между собой

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