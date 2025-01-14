Написал "завещание" за 3 года до гибели: где похоронен и как сейчас выглядит могила легендарного актера Леонида Быкова

На месте захоронения был бюст актера, но позже его убрали

Даже после своей смерти творчество и личность Леонида Быкова продолжают вдохновлять многие поколения зрителей. Работы украинского актера и режиссера, родом из Донецкой области (село Знаменка), отличаются искренностью и умением находить общий язык со зрителем. Звезда фильма "В бой идут одни старики" (1973), где герой Быкова исполняет "Червону калину", ушел из жизни в 50 лет, но оставил после себя большое наследие.

В фильмографии режиссера наиболее известными картинками, кроме "стариков", считается комедия "Максим Перепелица" (1955), которая принесла популярность Леониду Быкову как актеру, а также фильм "Аты-баты, шли солдаты…" (1976) о трагедии войны и памяти о погибших.

Народный артист Украинской ССР страдал от сердечно-сосудистых заболеваний. В 1963 году Быков снял кинокомедию "Зайчик". Из-за того, что картина подверглась критике, у мужчины случился первый инфаркт. В 1976 году Быков перенес второй инфаркт. Болезнь сильно сказывалась на его здоровье, но режиссер продолжал работать, несмотря на предостережения врачей.

Как погиб Леонид Быков

Леонид Быков погиб 11 апреля 1979 года в автомобильной аварии. Трагедия произошла неподалеку от Киева. Его автомобиль столкнулся с грузовиком на шоссе. По официальной версии, авария произошла из-за того, что Быков выехал на встречную полосу. Однако существует множество версий и слухов о причинах аварии, включая версию о его усталости и проблемах со здоровьем.

"Гистологическая экспертиза доказала, что никакого инфаркта и сердечного спазма не было в момент аварии. Иначе не смог бы водитель жать на педаль тормоза до самого момента столкновения. Наоборот, нога самопроизвольно ослабла бы, машина проскочила бы на поле без всякого торможения. Точно так же отметаю все разговоры о том, что Быков сел за руль в нетрезвом состоянии. Вранье это, хотя сейчас и понимаю, самое безобидное. Уголовное дело ведь в архиве ГУВД Киевской области находится, сомневающиеся могут поднять его и убедиться: эксперты не обнаружили в организме покойного никаких следов алкоголя", — рассказал в 2017 году kp.ua Виктор Чевгуз, который в апреле 1979 года работал следователем в милиции Киевской области.

"Завещание" за 3 года до гибели

Существует ошибочная версия, согласно которой во время съемок фильма "Пришелец" (1978) Леонид Быков якобы написал странное письмо-завещание своим друзьям Николаю Мащенко и Ивану Миколайчуку, словно предчувствуя близкую трагедию. Однако на самом деле это письмо было написано за три года до его смерти, после перенесенного инфаркта. По словам его дочери Марьяны, письмо, озаглавленное "А если это конец…", было написано на небольшом листе в характерной для Быкова манере:

Пусть кто-то один скажет слово "прощай", и всё. Не надо цирка, называемого почестями. Никаких надгробных речей. "Дерболызните", кто сколько сможет, но умоляю — не дома. Пусть ребята споют "Журавли", "Серёжку с Малой Бронной", "Бери шинель", "Этот день победы", А потом пусть 2-я эскадрилья "врежет" "Смуглянку" от начала и до конца. Очень жалею, что ничего не успел сделать путного… Вы заметили, что режиссёр я не по диплому, а по призванию? Даже свои похороны режиссирую?! Во даёт! Спасибо и пока!

Где похоронен Леонид Быков и как выглядит могила

Актер похоронен на 33 участке Байкового кладбища в Киеве. Церемония состоялась в соответствии с тем самым "завещанием". Сначала на могиле Быкова был установлен памятник, представляющий бюст звезды на фоне серой плиты.

В 2013 году стало известно, что бюст и надгробие убрала дочь актера Марьяна Быкова. "Старый бюст, который устанавливали еще в советское время, сняли и сейчас изготавливают новый. Это будет большое, красивое надгробье Леониду Быкову на двоих с женой Тамарой Кравченко", — рассказал директор Байкового кладбища Андрей Юхимчук. Супруга актера умерла в 2010 году. В результате, на месте захоронения появилась уз­кая про­доль­­ная пли­та с датами рождения и смерти супругов.

Леонид Быков с женой Тамарой Константиновной и детьмы - сыном Александром и дочерью Марьяной

13 января росСМИ запустили фейк о смерти польской актрисы Барбары Брыльской. На самом деле умерла тезка звезды "Иронии судьбы".