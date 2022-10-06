Российский комментатор поставил на место крымских "чиновников" которые требуют запретить "Червону калину"

Комментатор в шоке от действий оккупантов

После скандала с "королевой красоты" Крыма 2022 года Ольгой Валеевой, которая спела с подругой украинский хит "Ой, у лузі червона калина", оккупационные "власти" полуострова хотят запретить песню. Российский комментатор Алексей Андронов жестко раскритиковал действия крымских "чиновников".

Соответствующий пост Андронов опубликовал на своем telegram-канале. Комментатор отметил, что данная песня звучала даже в советском фильме "В бой идут одни старики".

"Крымские кр**ины (другого определения тут быть не может) требуют признать "Червону Калину" экстремистской песней. Сравнивают ее с книгой "Майн кампф". То есть Леонид Быков и фильм "В бой идут одни старики" — экстремистский? Когда бог хочет наказать человека — он лишает его разума. ДБ…" — написал Андронов.

Леонид Быков спел песню "Ой, у лузі червона калина" в фильме "В бой идут одни старики"

Песня обрела сумасшедшую популярность после того, как ее исполнил в Киеве Андрей Хлывнюк

Добавим, Валеева и ее подруга были приговорены к 10 суткам административного ареста и штрафу за исполнение песни, которую захватчики назвали не иначе как "гимн украинских националистов".

Это не первый случай репрессий в Крыму из-за песни "Ой, у лузі червона калина". В сентябре хит включили на свадьбе в Бахчисарае. После того как видео утекло в сеть, ресторан, где проходило празднование, закрыли "на время проведения проверок".