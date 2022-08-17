"Ой у лузі червона калина": Усик с чубом и в вышиванке внезапно запел на дуэли взглядов с Джошуа (видео)

Боксер спел известную украинскую песню

В среду, 17 августа, чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) провели совместную пресс-конференцию, которая завершилась дуэлью взглядов.

Самым запоминающимся моментом на мероприятии стал "концерт" украинского чемпиона, который внезапно запел песню "Ой у лузі червона калина". Соответствующим видео поделился в Twitter журналист Майкл Бенсон.

Александр также немного порассуждал о смысле жизни перед боем.

"Я понимаю, что это второй бой. Мы друг друга знаем. Мне кажется, это будет не новый бой, это будет продолжение — 13-й, 14-й раунд… Мы выучили друг друга, и в субботу будет большой бой. Мы рождены, чтобы сражаться за жизнь, пояса и все остальное. Кто это не делает — не живет. Наша жизнь — это соревнование за что-то, за кого-то. Вот мы и соревнуемся", — заявил Усик.

После заявлений участников шоу 20 августа боксеры провели традиционную дуэль взглядов, которая завершилась песней от Александра.

Напомним, бой Усик — Джошуа 2 состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Поединок покажут в Украине бесплатно, а фаворитом дуэли на этот раз является украинец. Добавим, что Александр подходит к реваншу в новом для себя весе.