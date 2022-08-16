Усик - Джошуа 2: гонорары боксеров

Украинец получит рекордный гонорар в карьере

Украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО), который 20 августа проведет бой-реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в Саудовской Аравии, может рассчитывать на свой самый большой гонорар в карьере.

Об этом сообщает dailystar. По информации источника, боксеры за поединок получат одинаковые призовые.

Сообщается, что организаторы боя из Саудовской Аравии выиграли право на проведение поединка, заплатив 80 млн долларов. Таким образом, они хотят поднять популярность бокса на Ближнем Востоке. К слову, Усик и Джошуа поделят денежный куш 50 на 50 (по 40 млн долларов). Отметим, с этой суммы еще будут вычтены налоги. Кроме того, свою часть получат промоутеры, менеджеры и тренеры.

Джошуа уже привык к многомиллионным гонорарам, а вот Усик, к примеру, в прошлом бою заработал около 2,2 млн долларов чистыми (20% от общего дохода боя, — Ред.). Таким образом, Александр получит рекордную сумму за бой в карьере.

Напомним, бой Усик — Джошуа 2 покажут в Украине бесплатно. Поединок будет доступен для просмотра сразу на нескольких платформах. Добавим, что Усик является фаворитом во втором поединке, на кону которого будет стоять сразу 5 чемпионских поясов.