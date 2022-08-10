Усик - Джошуа 2: в каком раунде закончится бой, прогноз букмекеров

Букмекеры на стороне украинца

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО), дом которого пострадал из-за полномасштабного вторжения рф, перед реваншем с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) является фаворитом поединка.

Об этом сообщает pm.ua. Специалисты считают, что украинец защитит титулы победой по очкам.

По мнению аналитиков, Усик имеет больше шансов на успех — коэффициент 1,65 за украинца против 2,55 за британца, ничья крайне маловероятна — 19,00. Добавим, по мнению букмекеров, поединок, вероятнее всего, завершится победой Александра по очкам. Примечательно, что специалисты считают нокаут в исполнении украинца более вероятным событием, чем КО от Энтони.

Прогноз букмекеров на бой-реванш Александр Усик — Энтони Джошуа (данные за 10 августа):

Пари-Матч: (победа Усика 1,65 — ничья 21,00 — победа Джошуа 2,55)

Специалисты считают нокаут в исполнении Усика более вероятным, чем КО от Джошуа

Аналитики считают, что Усик может завершить бой досрочно, а идеальным моментом для этого станут 7,8 и 9-й раунды (вероятнее всего в 8-м раунде — коэффициент — 23,00). Букмекеры отметили, что Джошуа также будет заряжен на нокаут в этот период поединка.

Вероятность досрочных побед боксеров по раундам

К слову, букмекеры считают, что боксеры запросто могут оказаться в нокдауне, и дают на это событие довольной высокий коэффициент — 2,10.

Бой Усик — Джошуа 2 состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Поединок в Украине будет показан на нескольких платформах бесплатно. Об этом с правообладателями договорилась команда украинского боксера.

Напомним, в первом поединке между боксерами не было ни нокаута, ни нокдаунов. Усик просто преподал Джошуа урок бокса. У нас на сайте можно посмотреть видеообзор этого боя. Сразу же после битвы в Лондоне заговорили о реванше. Однако из-за полномасштабного вторжения рф в Украину Усик вступил в ряды теробороны Киева, а реванш был отложен. Позднее Александр принял решение согласиться на второй бой и выехал за границу для подготовки.