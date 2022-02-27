Украинские боксеры поддерживают Родину: Ломаченко пошел в ТРО, а Усик записал эмоциональное видео

Украинцы выступают в защиту своего государства

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик поддерживают свою страну во время вторжения России. Двухкратный чемпион мира, профессиональный боксер Ломаченко решил защищать Украину вступив в ряды территориальной обороны.

Об этом сообщил мэр Белгород-Днестровского, отметив, бойцы будут охранять порядок, не допустят диверсантов и мародеров.

Непобежденный боксер-профессионал Александр Усик записал обращение к украинскому народу. Со слезами на глазах, он назвал его наисильнейшим в мире.

"Я хочу вам всем сказать спасибо. Вы — сила", — сказал боксер на украинском. Затем, перейдя на русский "чтобы его поняли другие люди", он отметил, что воюют они не с украинским правительством или армией, а с народом. "Это наша земля, мы здесь дома и не мы к вам пришли. Нас не надо освобождать — мы сами себя освободим", — сказал Усик в обращении.

Ранее боксер записывал обращение к лидеру страны-агрессора Владимиру Путину и российскому народу с призывом остановить войну.

Как писал "Телеграф", в поддержку Украины высказались также ряд голливудских знаменитостей, в частности Мила Йовович, которая родилась в нашей стране.