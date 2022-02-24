Укр

"Надо остановить эту войну": Усик записал обращение к украинцам

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Александр Усик Новость обновлена 24 февраля 2022, 21:19
Александр Усик

Усик опроверг информацию о том, что находится за пределами Украины.

Украинский боксер Александр Усик записал обращение к жителям Украины после начала военного вторжения России.

Соответствующий пост обнародован в его Инстаграм.

В своем обращении боксер опроверг информацию о том, что он убежал.

"Я ездил по работе. Я вернулся. Я дома", — сказал Усик.

Он заявил, что сейчас наступило тяжелое время и его переполняют эмоции, а потому он призвал объединиться.

"Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей. Надо остановить эту войну, мы должны это сделать", — сообщил боксер.

Как сообщалось ранее, полномасштабное вторжение российских войск началось около 5:00 24 февраля, согласно наиболее свежим данным, тяжелой ситуация является на Юге Украины, а именно в Херсонской области.

Ближе к вечеру появилась информация о том, что российские войска захватили Чернобыльскую АЭС, а персонал станции находится в заложниках.

Также сообщалось о том, что оккупанты смогли захватить аэропорт Гостомель, что неподалеку от Киева, однако по данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича ВСУ продолжают вести тяжелые бои, чтобы вернуть за ним контроль.

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#Украина #Россия #Александр Усик
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