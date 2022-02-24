"Треба зупинити цю війну": Усик записав звернення до українців

Усик спростував інформацію про те, що знаходиться за межами України.

Український боксер Олександр Усик записав звернення до жителів України після початку військового вторгнення Росії.

Відповідну посаду оприлюднено у його Інстаграм.

У своєму зверненні боксер спростував інформацію про те, що він утік.

"Я їздив по роботі. Я повернувся. Я вдома", — сказав Усик.

Він заявив, що зараз настав тяжкий час і його переповнюють емоції, а тому закликав об’єднатися.

"Я дуже переживаю за свою країну та за багатьох наших людей. Треба зупинити цю війну, ми повинні це зробити", — повідомив боксер.

Як повідомлялося раніше, повномасштабне вторгнення російських військ почалося близько 5:00 24 лютого, згідно з найсвіжішими даними, важка ситуація є на Півдні України, а саме в Херсонській області.

Ближче надвечір з’явилася інформація про те, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС, а персонал станції знаходиться в заручниках.

Також повідомлялося про те, що окупанти змогли захопити аеропорт Гостомель, що неподалік Києва, проте за даними радника голови Офісу президента Олексія Арестовича ВСУ продовжують вести важкі бої, щоб повернути за ним контроль.