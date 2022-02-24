У Зеленського розповіли, де йдуть найнапруженіші бої

Гарячі точки на півдні та сході України

Російські війська, що атакували Україну, перегруповуються під час оперативної паузи. При цьому бої з українськими захисниками відбуваються на різних позиціях поблизу кордонів з Росією та Білоруссю.

Як розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, одним із гарячих напрямків залишається південь України. Російські війська б’ють, зокрема і з цивільної інфраструктури. "Під ударом знаходяться Генічеськ, Скадовськ, Нова Каховка", — повідомив Подоляк.

Не лише відбивають атаки противника, а й відкидають його далі українські військові на Донеччині та Луганщині. "Телеграф" повідомляв, що за міста Луганської області йдуть запеклі бої.

На Донеччині російські окупанти обстріляли лікарню в Вугледарі та атакують "Градами" Маріуполь.

До атаки Росії на Україну причетна і Білорусь – через цю країну увійшли війська агресора, а також обстріляли Україну ракетами.

Зазначимо, стало відомо про захоплення окупантами Чорнобильської АЕС та аеропорту Гостомелю на Київщині.

Раніше "Телеграф" писав про введення комендантської години у регіонах України.