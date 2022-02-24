У Києві та на Черкащині вводять комендантську годину

Громадський транспорт під час комендантської години не працюватиме.

У Києві та Черкаській області на тлі повномасштабного вторгнення Росії вводять комендантську годину.

Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко.

"Друзі! Київ відсьогодні запроваджує комендантську годину. Діятиме вона з 22:00- до 7:00. Це — вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану, необхідний задля безпеки мешканців столиці. Громадський транспорт під час комендантської години працювати не буде. При цьому станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі. Прохання до всіх киян вчасно повертатися додому. За крайньої потреби пересування містом під час комендантської години, зокрема, працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, обов’язково потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу", — написав Кличко на своєму telegram-каналі.

"Готуємось до впровадження комендантської години на Черкащині: відсьогодні з 22.00 до 6.00. У цей час буде заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Їх матимуть винятково працівники підприємств, установ і організацій, що забезпечують життєдіяльність області. Прошу з розумінням до цього поставитися. Це вимушені заходи для вашої безпеки!", — написав Скичко на своїй сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що в Києві було оголошено повітряну тривогу.