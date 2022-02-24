В Киеве, Днепре, Харьковской и Черкасской областях вводят комендантский час

Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет.

В Киеве и в Черкасской области на фоне полномасштабного вторжения России вводят комендантский час.

Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и председатель Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко.

"Друзья! Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Он будет действовать с 22:00 до 7:00. Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы. Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме. Просьба ко всем киевлянам вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", — написал Кличко на своем telegram-канале.

"Готовимся к внедрению комендантского часа в Черкасской области: с 22.00 до 6.00. В это время будет запрещено находиться на улице и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Их будут иметь исключительно работники предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области. Прошу с пониманием к этому отнестись. Это вынужденные меры по вашей безопасности!", — написал Скичко на своей страничке в Facebook.

Позже стало известно, что комендантский час вводится в городе Днепр и Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в Киеве была объявлена воздушная тревога.