В Киеве объявлена воздушная тревога - власть просит всех проследовать в укрытие

Жители столицы укрываются в бомбоубежищах.

В четверг, 24 февраля, в Киеве на фоне полномасштабного вторжения России была объявлена ​​воздушная тревога, а жителям столицы рекомендовали найти бомбоубежище.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

"Внимание! В Киеве объявлена ​​воздушная угроза! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" — сообщили в КГГА.

Позже мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы по поводу ситуации с метро.

"Друзья! Эти четыре станции красной ветви метрополитена, где по организационным причинам не курсируют сейчас поезда, открытые для того, чтобы киевляне могли воспользоваться ими, как укрытием, в случае воздушной тревоги. Это станции: "Берестейская", "Нивки", "Святошин" и "Житомирская". Также сообщу, что все станции киевского метро во время тревоги доступны для людей в любое время суток. – Чтобы пересидеть опасность. В настоящее время метро работает в режиме перевозок. Проход на станции свободен", — сообщил Кличко.

Ранее сообщалось, что харьковчан призывают укрыться в метро.