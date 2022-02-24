В Киеве объявлена воздушная тревога - власть просит всех проследовать в укрытие
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Жители столицы укрываются в бомбоубежищах.
В четверг, 24 февраля, в Киеве на фоне полномасштабного вторжения России была объявлена воздушная тревога, а жителям столицы рекомендовали найти бомбоубежище.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная угроза! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" — сообщили в КГГА.
Позже мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы по поводу ситуации с метро.
"Друзья! Эти четыре станции красной ветви метрополитена, где по организационным причинам не курсируют сейчас поезда, открытые для того, чтобы киевляне могли воспользоваться ими, как укрытием, в случае воздушной тревоги. Это станции: "Берестейская", "Нивки", "Святошин" и "Житомирская". Также сообщу, что все станции киевского метро во время тревоги доступны для людей в любое время суток. – Чтобы пересидеть опасность. В настоящее время метро работает в режиме перевозок. Проход на станции свободен", — сообщил Кличко.
Ранее сообщалось, что харьковчан призывают укрыться в метро.