Укр

Под Харьковом стрельба: горожан призывают эвакуироваться в метро (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Стрельба слышна в разных районах города Новость обновлена 24 февраля 2022, 16:23
Стрельба слышна в разных районах города

Метрополитен остановлен и работает только как укрытие

Одно из направлений боев с российским агрессором — Харьковщина. В регионе оккупанты обстреливают как военные, так и гражданские объекты.

"Суспильне" сообщает, что два русских бронетранспортера (МТЛБ) уничтожены возле указателя "Харьков" на выезде из города в сторону Циркунов. Возле них — два тела в российской форме. Также на дороге заметили автомобиль "Нива", его расстреляли, рядом — тело человека в гражданском.

Харьковская госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что после обстрелов начались восемь пожаров. Три из них — в Чугуеве. Там есть пострадавшие среди мирных жителей и один погибший. К возгораниям привели обстрелы в селе Катериновка Лозовского района, в селе Приколотное Купянского района, в селе Бобровка Харьковского района один из снарядов попал в автомобиль.

В Харькове на Кольцевом проезде также произошел пожар вследствие обстрела. В СМИ сообщают, что жителей двух районов — Московского и Киевского просят эвакуироваться.

Метрополитен в городе открыл свои двери всем — на станциях есть лавочки и установлены питьевые фонтанчики. До особого распоряжения метро в Харькове остановлено — оно работает только в режиме укрытия.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что на Окружной дороге тяжелая бронетехника, есть вероятность ракетного удара по городу и для тех, кто укрылся в метро организуют подвоз воды и продовольствия.

О возобновлении работы метрополитена и будут ли открыты двери станций ночью обещают сообщить дополнительно.

Ранее "Телеграф" писал, что напряженные бои происходят в нескольких областях — сообщают об атаках агрессора в Сумской области, на Херсонщине, Одесчине, Луганщине.

Теги:
#Харьков #Война #Обстрелы
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