Россия пошла в атаку на Сумщине: оперативная информация от украинских пограничников

Украинские военные ведут бой в Сумской области

На путях, ведущих в украинскому городу Сумы, бойцы Вооруженных сил Украины вступили в бой с российским противником, который начал наступление со стороны н.п. Конотоп.

Указанную информацию обнародовали в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины в четверг, 24 февраля.

Согласно официальным данным, сотрудники пограничной службы совместно с военными из Вооруженных сил Украины и представителями Национальной гвардии вступили в бой с российскими оккупантами на окраине города Сумы.

Несмотря на мощное наступление оккупантов, украинские военные уверенно держат оборону города.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские кафиры совершили серию обстрелов в Житомирском районе, где занялись военный самолет и один из автомобилей спецтехники.

Также напомним, что армия страны-агрессора сумела сбить военный самолет Вооруженных сил Украины, в котором на момент полета находились 14 человек, пятеро из них получили смертельные ранения, однако, несмотря на потери, украинские бойцы продолжают держать оборону вокруг городов нашего государства. Им уже удалось уничтожить семь военных самолетов, принадлежащих армии РФ, а также отразить наступления в Черниговской области и городе Счастье.

Между тем, российский лидер Владимир Путин уже успел заявить, что "готов провести переговоры" с руководством Украины и назвал условие для прекращения войны с Украиной.