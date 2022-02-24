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Росія пішла в атаку на Сумщині: оперативна інформація від українських прикордонників

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Українські воїни відстоюють державні кордони Новина оновлена 24 лютого 2022, 15:28
Українські воїни відстоюють державні кордони

Українські військові ведуть бій у Сумській області

На шляхах, які ведуть до українського міста Суми, бійці Збройних сил України вступили у бій з російським противником, який розпочав наступ з боку н.п. Конотоп.

Вказану інформацію оприлюднили у пресцентрі Державної прикордонної служби України у четвер, 24 лютого.

Згідно з офіційними даними, співробітники прикордонної служби спільно з військовими з лав Збройних сил України та представниками Національної гвардії вступили в бій з російськими окупантами на околиці міста Суми.

Попри потужний наступ окупантів, українські військові впевнено тримають оборону міста.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти здійснили серію обстрілів у Житомирському районі, де зайнялися військовий літак та один з автомобілів спецтехніки.

Також нагадаємо, що армія країни-агресора спромоглася збити військовий літак Збройних сил України, в якому на момент польоту перебували 14 людей, п’ятеро з яких отримали смертельні поранення, проте, незважаючи на втрати, українські бійці продовжують тримати оборону навколо міст нашої держави: їм вже вдалося знищити сім військових літаків, які належать армії РФ, а також відбити наступи у Чернігівській області та у місті Щастя.

Тим часом російський лідер Володимир Путін вже встиг заявити, що "готовий провести переговори" з керівництвом України та назвав умову для припинення війни з Україною.

Теги:
#Україна #Росія #Сумська область #Війна
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