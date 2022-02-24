Путін висунув умову для припинення війни в Україні

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін "готовий провести переговори" з керівництвом України

Президент Росії Володимир Путін назвав умову для припинення війни з Україною після того, як 24 лютого російські війська масово вторглися на українські території.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін "готовий провести переговори" з керівництвом України про її "нейтральний статус" та відмову від розміщення озброєнь, передає НТВ. За його словами, це можливо тільки у разі готовності у відповідь Києва.

"Президент (Путін — ред.) сформулював своє бачення того, що ми чекали б від України для того, щоб концептуальні "червоно-лінійні" проблеми були вирішені. Це нейтральний статус, це відмова від розміщення озброєнь, — уточнив він. — Тут питання, чи готове керівництво України на це", — заявив Пєсков.

На уточнювальне питання, чи готова зараз Росія поспілкуватися з керівництвом України на цю тему, Пєсков сказав: "Якщо керівництво України готове про це говорити".

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