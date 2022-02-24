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Росія захопила Північно-Кримський канал на Херсонщині

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Північно-Кримський канал захопили росіяни Новина оновлена 24 лютого 2022, 13:38
Північно-Кримський канал захопили росіяни

Над об'єктом окупанти вже вивішали російський триколор.

Російська армія після вторгнення в Україну з боку Криму захопила Північно-Кримський канал та Каховську ГЕС на території Херсонської області.

Про це повідомив міський голова Таврійська Микола Різак, передає "Суспільне".

За його словами, окупанти вже вивішали на гідроелектростанції у Каховці триколор.

"І не тільки головну споруду Північно-Кримського каналу, а й триколор вивісили на Каховській ГЕС. Я сам особисто це бачив гради, танки на ГЕС. Танки та БТРи приїхали, вивісили прапор", — заявив Різак.

Варто зазначити, що російська армія намагалася захопити Острів Зміїний, Чернігівську область, місто Щастя на Луганщині, однак військовослужбовцям ЗСУ вдалося ці населені пункти відвоювати. При цьому два населені пункти на Луганщині — Мілове та Городище — окупанти захопили.

Також ми писали, що внаслідок ворожого обстрілу військової частини в Одесі загинули 18 людей. Серед загиблих 10 жінок і 8 чоловіків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська армія вдарила по передмістю Києва крилатими ракетами та знищила військовий об'єкт у місті Бровари.

Теги:
#Україна #Росія #Херсонська область #Війна #Каховка
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