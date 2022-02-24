Росіяни намагалися захопити острів Зміїний: подробиці
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1388
Дві нерозпізнані цілі загрожували прикордонникам на Зміїному
Внаслідок вторгнення Росії в Україну 24 лютого вже загинув не один український прикордонник. Тепер від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону на острові Зміїному, що у Чорному морі, окупанти з погрозами вимагають здатися.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Державна прикордонна служба України.
"Дві нерозпізнані цілі погрожують прикордонникам на Зміїному. Прикордонники зайняли оборону.
До острова Зміїний підійшло дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства.
"Прикордонники зайняли оборону разом зі Збройними Силами України", — повідомляє Держприкордонслужба.
UPD 12:28: пізніше поінформували, що одна з непізнаних цілей увійшла до територіальних вод України і рухалася у бік Зміїного, проте ще через деякий час стало відомо, що Україна успішно відбила атаку.
Раніше повідомлялося, що Росія обстріляла об’єкт Держприкордонслужби на Київщині. У відомстві показали фото наслідків ракетного удару.
- Дата публікації
-
- Категорія
-