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Росіяни намагалися захопити острів Зміїний: подробиці

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Острів Зміїний
Острів Зміїний

Дві нерозпізнані цілі загрожували прикордонникам на Зміїному

Внаслідок вторгнення Росії в Україну 24 лютого вже загинув не один український прикордонник. Тепер від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону на острові Зміїному, що у Чорному морі, окупанти з погрозами вимагають здатися.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Державна прикордонна служба України.

"Дві нерозпізнані цілі погрожують прикордонникам на Зміїному. Прикордонники зайняли оборону.

До острова Зміїний підійшло дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства.

"Прикордонники зайняли оборону разом зі Збройними Силами України", — повідомляє Держприкордонслужба.

UPD 12:28: пізніше поінформували, що одна з непізнаних цілей увійшла до територіальних вод України і рухалася у бік Зміїного, проте ще через деякий час стало відомо, що Україна успішно відбила атаку.

Раніше повідомлялося, що Росія обстріляла об’єкт Держприкордонслужби на Київщині. У відомстві показали фото наслідків ракетного удару.

Теги:
#РФ #Держприкордонслужба #Зміїний острів
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