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Українські прикордонники зазнали втрат: Росія використовує гелікоптери

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Українські прикордонники зазнали втрат Новина оновлена 24 лютого 2022, 10:34
Українські прикордонники зазнали втрат

Українці дають відсіч окупантам у Херсонській області.

Троє українських прикордонників загинули внаслідок вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України у Facebook.

У відомстві повідомляють про бої на Херсонщині, де українські прикордонники борються проти загарбників. Зазначається, що окупанти залучили гелікоптери для обстрілу прикордонної комендатури Скадовська.

"Ситуація щодо російського вторгнення. Прикордонні підрозділи діють відповідно до ситуації, що розгортається на ділянках відповідальності та у взаємодії з усіма силами оборони. В районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником. В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів. Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це прикордонники ведуть бій з окупантом", — заявили в Держприкордонслужбі.

Раніше повідомлялося, що Росія обстріляла об’єкт Держприкордонслужби на Київщині. У відомстві показали фото наслідків ракетного удару.

Теги:
#Україна #Росія #Білорусь #Війна з Росією
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