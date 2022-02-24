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Росія завдала ракетного удару по об’єкту Держприкордонслужби на Київщині (фото)

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Росія обстріляла об’єкт прикордонників у Київській області Новина оновлена 24 лютого 2022, 09:56
Росія обстріляла об’єкт прикордонників у Київській області

Росія атакувала об’єкт прикордонників у Київській області.

Один із об’єктів Державної прикордонної служби України в Київській області зазнав обстрілу з боку Росії, яка цинічно напала на нашу країну з багатьох напрямків. У відомстві припустили, що це був ракетний удар.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у Facebook.

Крім того, Держприкордонслужба показала наслідки обстрілів, про поранених та постраждалих не повідомляється.

"Ворог атакує не тільки підрозділи на кордоні, а й об’єкти в тилу. Відбулися обстріли одного з об’єктів Державної прикордонної служби України в Київській області. Ймовірно, з ракетного озброєння", — повідомляє відомство.

Раніше повідомлялося, що військову техніку РФ помітили під час перетину адмінкордону з окупованим Кримом. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до народу заявив про створення антипутінської коаліції. Українським захисникам віддано наказ завдавати максимальних втрат загарбникам. Повідомляється, що Україна втратила два населені пункти на Донбасі. У мережі з’явилися відео наслідків ударів РФ по українських об’єктах інфраструктури.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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