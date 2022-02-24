Рус

Путін завдає удар: з’явилися відео пожеж в аеропортах України

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3188
Пожежі в аеропортах Івано-Франківська та Чугуєва
Пожежі в аеропортах Івано-Франківська та Чугуєва

Горять аеропорти у різних частинах України

У ніч на четвер, 24 лютого, Росія влаштувала масований удар по військових та стратегічних об’єктах України.

Серед іншого, постраждали аеропорти у Чугуєві Харківської області, Херсона та Івано-Франківська, повідомляє "Телеграф".

Як можна бачити по карті, удари зазнають абсолютно різні регіони України.

Ось так палає аеродром у Чугуєві під Харковом:

Відео пожежі в аеропорту Чугуєва

А ось відео пожежі в аеропорту Херсона:

Відео пожежі в аеропорту Херсона

А так виглядає пожежа у Івано-Франківську. Варто зауважити, що у західних областях було найменше ударів.

Пожежа в аеропорту Івано-Франківська
Теги:
#Івано-Франківськ #Херсон #Чугуїв
Дмитро Кулеба назвав 5 кроків для досягнення миру
Україна
"Зупиніть Путіна!" Кулеба звернувся до світових парнерів і назвав 5 кроків для миру
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Кулеба назвав 5 кроків для досягнення миру
"Зупиніть Путіна!" Кулеба звернувся до світових парнерів і назвав 5 кроків для миру
Дата публікації
Категорія
Російські війська атакують практично всю територію України
Війна: війська Путіна заходять до України, Росія веде обстріл багатьох міст України (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Об’єкти цивільної оборони розташовані по всій Україні
Де сховатися у разі ракетних обстрілів: карти бомбосховищ найбільш міст
Дата публікації
Категорія
В Україні ввели воєнний стан
В Україні введено воєнний стан: що це таке та які заборони передбачає
Дата публікації
Категорія
Байден пообіцяв Путіну швидку відповідь
Байден заявив, що Росія обрала шлях війни проти України