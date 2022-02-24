Путін завдає удар: з’явилися відео пожеж в аеропортах України
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Горять аеропорти у різних частинах України
У ніч на четвер, 24 лютого, Росія влаштувала масований удар по військових та стратегічних об’єктах України.
Серед іншого, постраждали аеропорти у Чугуєві Харківської області, Херсона та Івано-Франківська, повідомляє "Телеграф".
Як можна бачити по карті, удари зазнають абсолютно різні регіони України.
Ось так палає аеродром у Чугуєві під Харковом:
А ось відео пожежі в аеропорту Херсона:
А так виглядає пожежа у Івано-Франківську. Варто зауважити, що у західних областях було найменше ударів.
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