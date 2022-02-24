Путін завдає удар: з’явилися відео пожеж в аеропортах України

Горять аеропорти у різних частинах України

У ніч на четвер, 24 лютого, Росія влаштувала масований удар по військових та стратегічних об’єктах України.

Серед іншого, постраждали аеропорти у Чугуєві Харківської області, Херсона та Івано-Франківська, повідомляє "Телеграф".

Як можна бачити по карті, удари зазнають абсолютно різні регіони України.

Ось так палає аеродром у Чугуєві під Харковом:

Відео пожежі в аеропорту Чугуєва

А ось відео пожежі в аеропорту Херсона:

Відео пожежі в аеропорту Херсона

А так виглядає пожежа у Івано-Франківську. Варто зауважити, що у західних областях було найменше ударів.