Заряджав усіх життєлюбством, але вчинив суїцид: що відомо про долю розумника Королькова з "Пригод Електроніка"

Життя Калініна закінчилося трагічно і викликало у близьких багато питань

Фантастичний фільм "Пригоди Електроніка" став одним із найпопулярніших у радянському кінематографі. Головні ролі у ньому зіграли брати Торсуєви, але не менш відомими після виходу стрічки стали й інші актори. Багато глядачів запам’ятався талановитий ерудит Корольков, якого зіграв школяр Максим Калінін.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як склалася доля російського актора та як він пішов із життя. Ми дізналися про деякі факти його біографії.

Чим став відомим Максим Калінін і як виглядав

Радянський актор Максим Калінін народився 1968 року, його дитинство пройшло у Москві. Під час навчання у школі він сподобався режисеру і той узяв його у фільм "Пригоди Електроніка", де Максим виконав роль всезнайки Вови Королькова. Після виходу радянської кінострічки Калінін прокинувся знаменитим, проте не став пов’язувати подальшу долю з кінематографом.

Максим Калінін у фільмі "Пригоді Електроніка"

У фільмі після "Електроніка" Калінін з’явився лише раз, у 1993 році в історичній картині "Кінь білий". А після школи Максим пішов до армії, згодом став студентом економічного факультету МДУ ім. Ломоносова.

Максим Калінін став успішним фінансистом

Каліні вирішив стати фінансистом і досяг успіху у цій сфері. Він став відомим московським брокером та засновником реєстраторського бізнесу в Росії, а також був членом ради директорів асоціації ПАРТАД. Справи Калініна на фондовому ринку йшли успішно, як і особисте життя.

Як виглядав Максим Калінін

"Корольков" був одружений двічі. З першою обраницею побудувати міцну родину не вдалося, але вона подарувала Максимові дочку, яку він дуже любив. А невдовзі він одружився вдруге і став батьком ще двох дітей.

Талант Калініна дозволив йому отримати чималий капітал, він придбав нерухомість в Португалії, куди незадовго до трагедії відправив дружину з дітьми. Він мав вирішити у Москві деякі питання та приєднатися до сім’ї.

Що сталося з "Корольковим" з фільму "Пригоди Електроніка"

Проте 1 грудня 2011 року Максим Калінін вчинив суїцид. Тіло бізнесмена знайшли біля його будинку. З невстановлених причин 43-річний чоловік викинувся з вікна на п’ятому поверсі, залишивши передсмертну записку. У ній Калінін написав, що покладає вину за те, що трапилося тільки на себе.

Максим Калінін вчинив самогубство у 2011 році

Але багато друзів і близьких не повірили в те, що Максим пішов із життя добровільно, оскільки він був енергійним, талановитим і всіх довкола заряджав своїм життєлюбством. Їм було складно повірити в те, що чоловік опустив руки, якою б не була складна ситуація.

Друзі та близькі не повірили у самогубство Максима Калініна

У ЗМІ писали версію про те, що "Корольків" міг накласти на себе руки через те, що зробив велике вкладення грошей, що належали високопоставленому чиновнику, а вкладення виявилося невдалим і спричинило збитки У справі загиблого бізнесмена крім суїциду також були висунуті інші версії: доведення до самогубства та вбивство. Але результати слідства так і не були оприлюднені.

"Телеграф" писав, що відомо про актрису, яка зіграла дочку Горбункова в "Діамантовій руці". Жінка покінчила життя самогубством.