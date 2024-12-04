Пішла з кіно, таємно вийшла заміж і народила в 41: як зараз виглядає Аліса з фільму "Гостя з майбутнього"

Гусєвій пророкували видатну акторську кар’єру

Зірка радянського кіно Наталія Гусєва, яка зіграла Алісу Селезньову в телефільмі "Гостя з майбутнього", як і Ніна Гребешкова з "Діамантової руки", давно закінчили кар’єру в кінематографі. І хоч Наталі лише 52 роки, вона давно уникає публічності та слави, намагаючись вести закритий спосіб життя.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Наталя Гусєва та як склалася її доля. Ми дізналися про неї якісь факти.

Як Наталія Гусєва стала відомою і чому пішла з кіно

Актриса народилася у 1972 році у Звенигороді й не прагнула стати відомою. Але доля розпорядилася інакше. Якось до її школи прийшов помічник з Кіностудії імені М.М. Горького, який шукав дітей з гарною дикцією і Наталя опинилася серед них.

Наталія Гусєва у дитинстві

У 1983 році Гусєва дебютувала в кіно, зігравши у фільмі "Небезпечні дрібниці" (1983 рік). На озвучці школярка потрапила на очі Павлу Арсенєву, який шукав актрису на роль Аліси Селезньової у фільмі "Гостя із майбутнього". Незабаром її затвердили, і після виходу телекартини Наталя стала улюбленицею мільйонів глядачів.

Наталія Гусєва не була готова до популярності

На неї обрушилася всесоюзна слава та любов, до якої дівчинка не була готова. У Наталії навіть почалися проблеми з поставою, бо вона ходила низько опустивши голову, щоб її не впізнали шанувальники.

Після фільму "Гостя з майбутнього", Гусєва знялася ще в кінострічках "Гонка століття", "Лілова куля" та "Воля Всесвіту", але вони не мали такого успіху. Після цього Наталія завершила свою кінокар'єру, їй не хотілося зніматися у фільмах на кримінальну тему, адже тоді на вулиці були 90-ті.

Кадр із фільму "Гостя з майбутнього"

Що відомо про особисте життя Наталії Гусєвої

Популярність актриси принесла їй безліч шанувальників і за одного з них Наталя вийшла заміж. Він пробрався до неї у готельний номер у коробці з-під телевізора.

Це був Денис Мурашкевич, який усіма силами намагався домогтися її уваги. І у нього це вийшло, Наталя зустрічалася з ним, а потім вони розлучилися, коли Дениса забрали в армію.

Відслуживши та повернувшись додому, Денис не залишив спроби побудувати стосунки з Наталкою. Актриса вийшла за нього заміж та взяла його прізвище, оскільки втомилася від популярності. У 1996 році в них народилася дочка Олеся. Але шлюб розпався у 2001 році й чоловік актриси заявив, що це сталося з його вини, оскільки він приділяв сім’ї дуже мало уваги.

Наталія Гусєва вперше вийшла заміж за Дениса Мурашкевича

Після розлучення Наталія "сховалася" від усіх, шанувальники почули про неї лише за кілька років, оскільки її запросили знятися у передачі "Головний герой". Довгий час ніхто не знав, що зірка фільму "Гостя з майбутнього" вийшла вдруге заміж.

Другий чоловік Наталії Гусєвої

Як зараз виглядає Наталія Гусєва

Її другим чоловіком став меценат Сергій Амбіндер. У 2013 році Наталя народила ще одну доньку, яку назвали Софія. Актриса, як і раніше, веде закритий спосіб життя, відмовляється від інтерв’ю і перебуває осторонь преси. Її старша дочка Олеся стала режисером і пробує себе в короткометражках, а молодшій лише 11 років і вона дуже любить тварин.

Наталія Гусєва веде закритий спосіб життя

"Телеграф" писав раніше, як зараз виглядає легендарна радянська актриса Тетяна Вєдєнєєва. Артистка не раз говорила, що позитивно ставиться до пластичної хірургії, адже вона допомагає жінкам виглядати красивіше.