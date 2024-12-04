Ушла из кино, тайно вышла замуж и родила в 41: как сейчас выглядит Алиса из фильма "Гостья из будущего"
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Гусевой пророчили выдающуюся актерскую карьеру
Звезда советского кино Наталья Гусева, сыгравшая Алису Селезневу в телефильме "Гостья из будущего", так же как и Нина Гребешкова из "Бриллиантовой руки", давно закончили карьеру в кинематографе. И хоть Наталье всего 52 года, она давно избегает публичности и славы, стараясь вести закрытый образ жизни.
"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Наталья Гусева и как сложилась ее судьба. Мы узнали о ней которые факты.
Как Наталья Гусева стала известной и почему ушла из кино
Актриса родилась в 1972 году в Звенигороде и не стремилась стать известной. Но судьба распорядилась по-другому. Однажды в ее школу пришел ассистент с Киностудии имени М. Горького, искавший детей с хорошей дикцией и Наталья оказалась в их числе.
В 1983 году Гусева дебютировала в кино, сыграв в фильме "Опасные пустяки" (1983 год). На озвучке школьница попалась на глаза Павлу Арсенева, который искал актрису на роль Алисы Селезневой в фильме "Гостья из будущего". Вскоре ее утвердили и после выхода телекартины Наталья стала любимицей миллионов зрителей.
На нее обрушилась всесоюзная слава и любовь, к которой девочка не была готова. У Натальи даже начались проблемы с осанкой, потому что она ходила низко опустив голову, чтобы нее не узнали поклонники.
После фильма "Гостья из будущего", Гусева снялась еще в кинолентах "Гонка века", "Лиловый шар" и "Воля Вселенной", но они не имели такого успеха. После этого Наталья завершила свою кинокарьеру, ей не хотелось сниматься в фильмах на криминальную тему, ведь тогда на улице были 90-е.
Что известно о личной жизни Наталь Гусевой
Популярность актрисы принесла ей множество поклонников и за одного из них Наталья и вышла замуж. Он пробрался к ней в гостиничный номер в коробке из-под телевизора.
Это был Денис Мурашкевич, который всеми силами пытался добиться ее внимания. И у него это получилось, Наталья встречалась с ним, а потом они расстались, когда Дениса забрали в армию.
Отслужив и вернувшись домой, Денис не оставил попытки построить отношения с Наташей и у него опять все получилось. Актриса вышла за него замуж и взяла его фамилию, поскольку устала от популярности. В 1996-м году у них родилась дочь Алеся. Но брак распался в 2001 году и муж актрисы заявил, что это случилось по его вине, поскольку он уделял семье очень мало внимания.
После развода Наталья "спряталась" от всех, поклонники услышали о ней только через несколько лет, поскольку ее пригласили сняться в передаче "Главный герой". Долгое время никто не знал, что звезда фильма "Гостья и будущего" вышла второй раз замуж.
Ее вторым супругом стал меценат Сергей Амбиндер. В 2013 году Наталья родила еще одну дочку, которую назвали София. Актриса по-прежнему ведет закрытый образ жизни, отказывается от интервью и находится в стороне от прессы. Ее старшая дочь Алеся стала режиссером и пробует себя в короткометражках, а младшей всего 11 лет и она очень любит животных.
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