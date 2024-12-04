Ушла из кино, тайно вышла замуж и родила в 41: как сейчас выглядит Алиса из фильма "Гостья из будущего"

Гусевой пророчили выдающуюся актерскую карьеру

Звезда советского кино Наталья Гусева, сыгравшая Алису Селезневу в телефильме "Гостья из будущего", так же как и Нина Гребешкова из "Бриллиантовой руки", давно закончили карьеру в кинематографе. И хоть Наталье всего 52 года, она давно избегает публичности и славы, стараясь вести закрытый образ жизни.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Наталья Гусева и как сложилась ее судьба. Мы узнали о ней которые факты.

Как Наталья Гусева стала известной и почему ушла из кино

Актриса родилась в 1972 году в Звенигороде и не стремилась стать известной. Но судьба распорядилась по-другому. Однажды в ее школу пришел ассистент с Киностудии имени М. Горького, искавший детей с хорошей дикцией и Наталья оказалась в их числе.

Наталья Гусева в детстве

В 1983 году Гусева дебютировала в кино, сыграв в фильме "Опасные пустяки" (1983 год). На озвучке школьница попалась на глаза Павлу Арсенева, который искал актрису на роль Алисы Селезневой в фильме "Гостья из будущего". Вскоре ее утвердили и после выхода телекартины Наталья стала любимицей миллионов зрителей.

Наталья Гусева не была готова к популярности

На нее обрушилась всесоюзная слава и любовь, к которой девочка не была готова. У Натальи даже начались проблемы с осанкой, потому что она ходила низко опустив голову, чтобы нее не узнали поклонники.

После фильма "Гостья из будущего", Гусева снялась еще в кинолентах "Гонка века", "Лиловый шар" и "Воля Вселенной", но они не имели такого успеха. После этого Наталья завершила свою кинокарьеру, ей не хотелось сниматься в фильмах на криминальную тему, ведь тогда на улице были 90-е.

Кадр из фильма "Гостья из будущего"

Что известно о личной жизни Наталь Гусевой

Популярность актрисы принесла ей множество поклонников и за одного из них Наталья и вышла замуж. Он пробрался к ней в гостиничный номер в коробке из-под телевизора.

Это был Денис Мурашкевич, который всеми силами пытался добиться ее внимания. И у него это получилось, Наталья встречалась с ним, а потом они расстались, когда Дениса забрали в армию.

Отслужив и вернувшись домой, Денис не оставил попытки построить отношения с Наташей и у него опять все получилось. Актриса вышла за него замуж и взяла его фамилию, поскольку устала от популярности. В 1996-м году у них родилась дочь Алеся. Но брак распался в 2001 году и муж актрисы заявил, что это случилось по его вине, поскольку он уделял семье очень мало внимания.

Наталья Гусева впервые вышла замуж за Дениса Мурашкевича

После развода Наталья "спряталась" от всех, поклонники услышали о ней только через несколько лет, поскольку ее пригласили сняться в передаче "Главный герой". Долгое время никто не знал, что звезда фильма "Гостья и будущего" вышла второй раз замуж.

Второй муж Натальи Гусевой

Как сейчас выглядит Наталья Гусева

Ее вторым супругом стал меценат Сергей Амбиндер. В 2013 году Наталья родила еще одну дочку, которую назвали София. Актриса по-прежнему ведет закрытый образ жизни, отказывается от интервью и находится в стороне от прессы. Ее старшая дочь Алеся стала режиссером и пробует себя в короткометражках, а младшей всего 11 лет и она очень любит животных.

Наталья Гусева ведет закрытый образ жизни

"Телеграф" писал ранее, как сейчас выглядит легендарная советская актриса Татьяна Веденеева. Артистка не раз говорила, что что положительно относится к пластической хирургии, ведь она помогает женщинам выглядеть красивее.