Не вышла замуж второй раз по просьбе покойного мужа: как сейчас выглядит звезда "Бриллиантовой руки" Гребешкова
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В браке с известным режиссером Гайдаем актриса прожила 40 лет
Многие советские актрисы, такие как Наталья Варлей из "Кавказской пленницы" и Нина Гребешкова, сыгравшая в "Бриллиантовой руке", перестали сниматься в кинофильмах и сильно изменились. Вдове режиссера Леонида Гайдая вчера исполнилось уже 94 года.
"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит звезда советских фильмов Нина Гребешкова и что о ней известно. Мы узнали некоторые факты.
Как изменилась Нина Гребешкова и в каких фильмах играла
Актриса Нина Гребешкова родилась в Москве в 1930 году и будучи подростком решила, что хочет стать актрисой. В кино она дебютировала, когда была студенткой института, сыграв в фильме "Смелые люди". Позже Нина окончила ВГИК и стала актрисой Театра-студии киноактера.
Однажды Гребешковой предложили сняться в фильме режиссера Леонида Гайдая. Впервые они встретились на съемках повести "Трижды воскресший", а затем они вместе работали в фильме "Кавказская пленница". После этого Нина стала активно сниматься в его кинокартинах и покорила сердце режиссера.
Настоящая популярность пришла к ней после выхода фильма "Бриллиантовая рука", где Гребешкова сыграла жену Юрия Никулина. Другим популярным фильмом Гайдая с Гребешковой можно назвать киноальманах "Не может быть!", который стал очень популярным в СССР.
Вместе с Леонидом Гайдаем актриса прожила 40 лет, она не ревновала его к другим актрисам, хотя ходило множество сплетен о его изменах. На главную роль в своих фильмах Гайдай жену никогда не брал, считал, что неэтично "продвигать" родственников. Хотя перед смертью признался, что жалеет о таком решении.
Нина Гребешкова рассказывала, что у нее не было ревности к мужу и она не обижалась, что режиссер считал ее некрасивой. Хотя прожили они долго и счастливо и умер Гайдан у жены на руках.
Гайдай говорил жене: "Нинок, ты понимаешь, что ты некрасивая?"— "Зачем же тогда женился?" — спрашивала та. Режиссер отвечал: "Просто у тебя столько своих достоинств. Не надо казаться, надо быть".
В браке у них родилась дочь Оксана. Девушка решила не идти по стопам звездных родителей и стала экономистом.
Где сейчас Нина Гребешкова и чем занимается
Советская актриса последний раз снималась в фильме в 2020 году в сериале "Содержанки-2". Нина Гребешкова живет на даче в Звенигороде, которая пережила пожар, но была восстановлена. Актриса рассказывала, что любит садоводство, а еще у нее дома живут любимые кошки.
Звезда советских фильмов в 2021 году призналась, что не вышла второй раз замуж, потому что последней просьбой супруга перед смертью было больше не идти под венец. И Нина Павловна решила сдержать слово.
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