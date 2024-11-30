Не вийшла заміж вдруге через прохання покійного чоловіка: як зараз виглядає зірка "Діамантової руки" Гребешкова

У шлюбі з відомим режисером Гайдаєм актриса прожила 40 років

Багато радянських актрис, таких як Наталія Варлей з "Кавказької полонянки" та Ніна Гребешкова, яка зіграла в "Діамантовій руці", перестали зніматися в кінофільмах і сильно змінилися. Вдові режисера Леоніда Гайдая вчора виповнилося 94 роки.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає зірка радянських фільмів Ніна Гребешкова і що про неї відомо. Ми дізналися деякі факти.

Як змінилася Ніна Гребешкова і в яких фільмах грала

Акторка Ніна Гребешкова народилася в Москві в 1930 році і будучи підлітком вирішила, що хоче стати актрисою. У кіно вона дебютувала, коли була студенткою інституту, зігравши у фільмі "Сміливі люди". Пізніше Ніна закінчила ВДІК та стала актрисою Театру-студії кіноактора.

Якось Гребешковій запропонували знятися у фільмі режисера Леоніда Гайдая. Вперше вони зустрілися на зйомках повісті "Тричі воскреслі", а потім вони разом працювали у фільмі "Кавказька полонянка". Після цього Ніна стала активно зніматися у його кінокартинах та підкорила серце режисера.

Справжня популярність прийшла до неї після виходу фільму "Діамантова рука", де Гребешкова зіграла дружину Юрія Нікуліна. Іншим популярним фільмом Гайдая з Гребешковою можна назвати кіноальманах "Не може бути!", який став дуже популярним у СРСР.

Ніна Гребешкова у фільмі "Діамантова рука"

Разом з Леонідом Гайдаєм актриса прожила 40 років, вона не ревнувала його до інших актрис, хоча ходила безліч пліток про його зради. На головну роль у своїх фільмах Гайдай дружину ніколи не брав, вважав, що неетично "просувати" родичів. Хоча перед смертю зізнався, що шкодує про таке рішення.

Ніна Гребешкова та її чоловік Леонід Гайдай

Ніна Гребешкова розповідала, що в неї не було ревнощів до чоловіка і вона не ображалася, що режисер вважав її негарною. Хоча вони прожили довго і щасливо, і помер Гайдан у дружини на руках.

Гайдай говорив дружині: "Ніно, ти розумієш, що ти некрасива?" — "Навіщо ж тоді одружився?" — питала та. Режисер відповідав: "Просто в тебе стільки своїх переваг".

Ніна Гребешкова прожила у шлюбі з чоловіком 40 років

У шлюбі у них народилася донька Оксана. Дівчина вирішила не йти стопами зіркових батьків і стала економістом.

Дочка Ніни Гребешкової та Леоніда Гайдая

Де зараз Ніна Гребешкова і чим займається

Радянська актриса востаннє знімалася у фільмі у 2020 році в серіалі "Утриманки 2". Ніна Гребешкова живе на дачі у Звенигороді, яка пережила пожежу, але була відновлена.

Ніна Гребешкова перестала зніматися у кіно

Зірка радянських фільмів у 2021 році зізналася, що не вийшла вдруге заміж, бо останнім проханням чоловіка перед смертю було більше не йти під вінець. І Ніна Павлівна вирішила дотримати слова.

Ніна Гребешкова не вийшла заміж після смерті чоловіка

"Телеграф" писав раніше, як зараз виглядає легендарна радянська актриса Тетяна Вєдєнєєва. Артистка не раз говорила, що позитивно ставиться до пластичної хірургії, адже вона допомагає жінкам виглядати красивіше.