Понівечила себе до невпізнанності: як змінилася солістка t.A.T.u Юлія Волкова після розпаду гурту (фото)

Зараз у співачці важко впізнати ту молоду розкуту дівчину, вона повністю змінила своє обличчя

Юлія Волкова — відома співачка, яка на початку 2000-х була однією з солісток популярного на той час і провокативного гурту t.A.T.u. Разом із Лєною Катіною Волкова грали на сцені закоханих дівчаток-лесбійок, що додавало інтересу до їхньої творчості. Однак після розпаду гурту Юлія розпочала сольну кар’єру та помітно змінила зовнішність.

"Телеграф" розповість, як змінилася Юлія Волкова після розпаду t.A.T.u і як вона виглядає зараз.

Група t.A.T.u Фото: Getty Images

Юлія Волкова — що про неї відомо

Юлія Волкова народилася в Москві 20 лютого 1985 зараз їй 39 років. З дитинства вона займалася музикою, відвідувала музичну школу та брала участь у художній самодіяльності. У 1999 році, коли їй було 14 років, вона пройшла кастинг у групу t.A.T.u, яку організували сценарист рекламних роликів Іван Шаповалов і композитор Олександр Войтинський. Група t.A.T.u стала несподіваним провокативним явищем для тогочасної естради, оскільки учасниці Юлія Волкова та Лєна Катіна грали на сцені та у кліпах дівчаток-лесбіянок.

Група t.A.T.u Фото: Getty Images

Однак, з іншого боку, це додавало їм неймовірної популярності. Їхні хіти "Я сошла с ума" і "Нас не догонят" звучали чи не з кожного чайника. Причому не лише у Росії, а й в Україні та інших пострадянських країнах.

Група t.A.T.u. Фото: Getty Images

Популярність гурту почала сходити нанівець після того, як Юлія та Лєна почали відходити від свого підліткового образу лесбіянок. В інтерв'ю дівчата активно заявляли, що люблять одна одну лише як сестри. Вже в 2009 році була зроблена офіційна заява, що група t.A.T.u припиняє своє існування.

Після розпаду гурту Юлія Волкова почала будувати сольну кар’єру, випустила свої пісні та паралельно зайнялася експериментами із зовнішністю. Як стверджує співачка, вона зробила лише одну пластичну операцію — підтяжку та збільшення грудей після народження двох дітей.

А ось обличчя її сильно змінилося через так звані "уколи краси". Співачка помітна "накачала" губи, експериментувала з бровами та робила підтяжки обличчя. Її захоплення косметологічними процедурами спричинило те, що співачка змінилася до невпізнанності.

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