Изуродовала себя до неузнаваемости: как изменилась солистка t.A.T.u Юлия Волкова после распада группы (фото)

Сейчас в певице сложно узнать ту молодую раскованную девушку, она полностью изменила свое лицо

Юлия Волкова — известная певица, которая в начале 2000-х была одной из солисток популярной на то время и провокативной группы t.A.T.u. Вместе с Леной Катиной Волкова играли на сцене влюбленных девочек-лембиянок, что прибавляло интереса к их творчеству. Однако после распада группы Юлия начала сольную карьеру и заметно изменила внешность.

"Телеграф" расскажет, как изменилась Юлия Волкова после распада t.A.T.u, и как она выглядит сейчас.

Группа t.A.T.u. Фото: Getty Images

Юлия Волкова — что о ней известно

Юлия Волкова родилась в Москве 20 февраля 1985 года сейчас ей 39 лет. С детства она занималась музыкой, посещала музыкальную школу и участвовала в художественной самодеятельности. В 1999 году, когда ей было 14 лет она прошла кастинг в группу t.A.T.u, которую организовали сценарист рекламных роликов Иван Шаповалов и композитор Александр Войтинский. Группа t.A.T.u стала неожиданным провокативным явлением для тогдашней эстрады, так как участницы Юлия Волкова и Лена Катина играли на сцене и в клипах девочек-лесбиянок.

Группа t.A.T.u. Фото: Getty Images

Однако с другой стороны это добавляло им невероятной популярности. Их хиты "Я сошла с ума" и "Нас не догонят" звучали едва ли не из каждого чайника. Причем не только в России, но и в Украине и других постсоветских странах.

Группа t.A.T.u. Фото: Getty Images

Популярность группы начала сходить на нет после того, как Юлия и Лена начали отходить от своего подросткового образа лесбиянок. В интервью девушки активно заявляли, что любят друг друга только как сестры. Уже в 2009 году было сделано официальное заявление, что группа t.A.T.u прекращает свое существование.

После распада группы Юлия Волкова начала строить сольную карьеру, выпустила свои песни и параллельно занялась экспериментами с внешностью. Как утверждает певица, она сделала только одну пластическую операцию — подтяжка и увеличение груди после рождения двух детей.

А вот лицо ее сильно изменилось из-за так называемых "уколов красоты". Певица заметна "накачала" губы, экспериментировала с бровями и делала подтяжки. Ее увлечение косметологическими процедурами привело к тому, что певица изменилась до неузнаваемости.

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