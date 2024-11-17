Ее критиковали за выступление в Киеве в 2015 году: как выглядит сейчас певица Ева Польная

Артистка молчит о войне России против Украины

Ева Польная – популярная российская певица и бывшая участница группы "Гости из будущего". В 2000-е треки этого коллектива слушали в Украине. Более того, артистка приезжала в Украину уже после начала российской агрессии на Донбассе.

"Телеграф" расскажет, как выглядит певица сейчас и что говорит о войне.

Что известно о Еве Польне

Будущая певица родилась в 1975 году в Санкт-Петербурге. С детства занималась пением и танцами. Получала образование в местном колледже искусств, а затем — институте культуры по специальности "библиотекарь-библиограф". По окончании вуза некоторое время была бэк-вокалисткой в группе "А-2".

Однако подлинную славу Польной принесло участие в группе "Гости из будущего". В коллективе Ева была не только певицей, но и автором песен, эскизов костюмов артистов и постановщиком шоу.

Фото из сети

"Гости из будущего" исполняли треки "Он чужой", "Это сильнее меня", "Почему ты?", "Лучшее в тебе", "Я рисую". Преимущественно коллектив гастролировал по российским городам и по всему постсоветскому пространству.

В 2009 году Польна начала сольную карьеру, выпустив дебютную композицию "Ребята не плачут". Позже появились треки "Я тебя тоже нет", "Не расставаясь", "Миражи". Певица гастролировала по стране-оккупантке и выступала на пропагандистском телевидении. Стала исполнительницей с самой большой ротацией на радиостанциях России и стран СНГ в 2013 году.

Фото из сети

Так, Польна активно развивала карьеру в стране-оккупантке: создавала треки, клипы, давала интервью на телевидении. К тому же женщина стала одной из немногих российских артисток, совершивших каминг-аут. Ева заявила о своей бисексуальности.

В 2015 году певица сообщила, что выступит в Киеве. Россияне начали критиковать исполнительницу из-за такого решения и обвиняли в предательстве страны. На такие упреки артистка ответила, что она "вне политики".

Фото из сети

Вскоре артистка попала в базу "Миротворца" из-за поездок в оккупированный Россией Крым, участие в пропагандистских мероприятиях и отрицания агрессии государства-оккупантки против Украины.

Как сейчас выглядит и что говорит о войне Ева Польна

Через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину исполнительница написала пост, в котором сообщила о переносе концертов. Она отметила, что "ситуация не праздничная, а ужасная", имея в виду войну страны-оккупантки против нашего государства.

Впрочем, артистка не осудила Россию за ее вторжение в Украину. Только пожелала оставаться людьми, в то время как ее сограждане совершали полномасштабное наступление в нашу страну.

Фото из инстаграма Евы Польной

А в новогоднем посту Польна обратилась к украинцам как к "соседям по стране", написав, что "мы должны держаться вместе". И это тогда, когда Россия стирает с лица земли украинские города и убивает людей.

Фото из инстаграма Евы Польной

Сейчас артистка продолжает выступать в стране-оккупантке и Беларуси и участвовать в шоу пропагандистского телевидения.

Фото из инстаграма Евы Польной

Недавно "Телеграф" писал, как выглядит жена участника группы "Чай вдвоем", одессита Стаса Костюшкина. Она поддерживает войну России против Украины.