Ее называют одной из самых красивых актрис в России: что известно о уроженке Львова Ирине Бариновой

Актриса продолжает жить и работать в стране-оккупантке

Ирина Баринова стала популярной актрисой в России: снималась во многих фильмах и сериалах страны-агрессорки. В то же время женщина происходит из Украины.

"Телеграф" расскажет больше о карьере актрисы.

Что известно об Ирине Бариновой

Будущая актриса родилась во Львове в 1982 году. Некоторое время посещала спортивные секции, в частности, тренировалась в школе олимпийского резерва. Впоследствии начала заниматься танцами и вокалом.

Баринова мечтала о карьере актрисы и после окончания школы отправилась в Москву. Там она поступила в институт театрального искусства. Сотрудничала с коллективом "Арт-Вояж" и московским "Театром наций". Одно время после окончания вуза Ирина работала в Украине, но впоследствии вернулась в Россию.

Фото из инстаграма Ирины Бариновой

Баринова проявила себя в мюзикле "Я выбираю жизнь", который провели для информирования населения о борьбе со СПИДом. Так, украинку заметили, и она начала появляться в кино и на телевидении.

Фото из инстаграма Ирины Бариновой

Ирина дебютировала в мелодраме "Держи меня крепче" в 2007 году. Позже были ленты "Трое сверху", "Удачный обмен", "Журов", "Адвокат". Впоследствии украинка уехала совершенствовать свои навыки в Нью-Йорк, где училась в киноакадемии. Убедительная актерская игра помогла актрисе сняться в некоторых американских фильмах: The Craving, The Audition, Personal Space.

Фото из инстаграма Ирины Бариновой

Затем Баринова вернулась в страну-оккупантку и продолжила там карьеру. Снялась в фильмах "Гром" и "Выжить после", которые принесли их успех среди местной аудитории. Женщина исполняла трюки в этих киноработах без дублеров.

Фото из инстаграма Ирины Бариновой

Кроме этого, Баринова играла роли в телесериалах "Старая гвардия", "Московская пленница" и полнометражных фильмах "Красавица и воры", "Парижанка", "Игрушка".

Где сейчас и что говорит о войне Ирина Баринова

В 2021 году Баринова появилась в фильмах "Чужая стая", "Запоздалая месть" и сериале "Смерть не танцует одна".

Фото из инстаграма Ирины Бариновой

После начала полномасштабного вторжения России в Украину актриса несколько месяцев не появлялась в инстаграме. А потом, как ни в чем не бывало, продолжила публиковать фотографии с фотосессий, съемок и анонсов фильмов. Так что актриса не осудила страну-агрессорку за войну против ее родины.

Фото из инстаграма Ирины Бариновой

Сейчас Баринова продолжает сниматься в российских фильмах, появляться по пропагандистскому телевидению и работать как модель. Она по-прежнему не реагирует на страшные преступления России против Украины.

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