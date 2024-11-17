Її називають однією з найкрасивіших акторок в Росії: що відомо про уродженку Львова Ірину Барінову

Акторка продовжує жити й працювати в країні-окупантці

Ірина Барінова стала популярною акторкою в Росії: знімалась у багатьох фільмах і серіалах країни-агресорки. Водночас жінка походить з України.

"Телеграф" розкаже більше про кар'єру акторки.

Що відомо про Ірину Барінову

Майбутня акторка народилась у Львові у 1982 році. Певний час відвідувала спортивні секції, зокрема тренувалась в школі олімпійського резерву. Згодом почала займатися танцями й вокалом.

Барінова мріяла про кар'єру акторки та після завершення школи відправилась у Москву. Там вона вступила до інституту театрального мистецтва. Співпрацювала з колективом "Арт-Вояж" і московським "Театром націй". Певний час після закінчення вишу Ірина працювала в Україні, але згодом повернулась у Росію.

Фото з інстаграму Ірини Барінової

Барінова проявила себе в мюзиклі "Я обираю життя", який провели для інформування населення про боротьбу зі СНІДом. Так, українку помітили й вона почала з'являтися в кіно й на телебаченні.

Фото з інстаграму Ірини Барінової

Ірина дебютувала у мелодрамі "Тримай мене міцніше" у 2007 році. Пізніше були стрічки "Троє зверху", "Вдалий обмін", "Журов", "Адвокат". Згодом українка поїхала вдосконалювати свої навички у Нью-Йорк, де навчалась у кіноакадемії. Переконлива акторська гра допомогла акторці знятися в деяких американських фільмах: The Craving, The Audition, Personal Space.

Фото з інстаграму Ірини Барінової

Потім Барінова повернулась у країну-окупантку й продовжила там кар'єру. Знялась у стрічках "Гром" і "Вижити після", які принесли їх успіх серед місцевої аудиторії. Жінка виконувала трюки в цих кінороботах без дублерів.

Фото з інстаграму Ірини Барінової

Окрім цього, Барінова мала ролі в телесеріалах "Стара гвардія", "Московська бранка" і повнометражних фільмах "Красуня й злодії", "Парижанка", "Іграшка".

Де зараз і що каже про війну Ірина Барінова

У 2021 році Барінова з'явилась у фільмах "Чужа зграя", "Запізніла помста" та серіалі "Смерть не танцює сама".

Фото з інстаграму Ірини Барінової

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну акторка кілька місяців не з'являлась в інстаграмі. А потім, ніби нічого не сталося, продовжила публікувати світлини з фотосесій, знімань та анонсів фільмів. Тож акторка не засудила країну-агресорку за війну проти її батьківщини.

Фото з інстаграму Ірини Барінової

Зараз Барінова продовжує зніматися у російських фільмах, з'являтися на пропагандистському телебаченні та працювати як модель. Вона, як і раніше, не реагує на страшні злочини Росії проти України.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про дружину оперного співака Володимира Гришка. Жінка взагалі не з'являється на публіці.