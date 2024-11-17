Евгения была замужем за актера — любителя советской символики

Известная актриса Евгения Лоза обрела популярность благодаря съемкам в сериалах украинского производства. Сама 40-летняя звезда родилась в Луганской области, но почему-то продала свою совесть стране-оккупантке.

Лоза появилась на свет 6 июля 1984 года в шахтерском городе Антрацит в семье инженеров-строителей Федора Николаевича и Людмилы Константиновны. С детства Евгения мечтала об актерстве, поэтому часто занималась в театральной студии и принимала участия в различных постановках и даже получала небольшие гонорары.

В 15 лет юная артистка с родителями переехали в Москву. Там Евгения поступила на актерский факультет Школы-студии МХАТ под руководством Константина Райкина. Ее дебют на телевидении состоялся в 2002 году с маленькой роли в сериале "Марш Турецкого".

В 2013 году Лоза сыграла главную роль в украинском сериале о трагедии в Чернобыле "Мотыльки". В 2016 году, после аннексии Россией Крыма и начала АТО на Донбассе, на канале "1+1" вышел мистический сериал "Ведьма". В нем также сыграли российские актеры, которые сейчас молчат или поддерживают войну в Украине, к примеру Максим Радугин.

В "Ведьме" также сыграла Заслуженная актриса Украины Елена Стефанська

В 2018 году певец Александр Пономарев снял Лозу в своем клипе на украиноязычную песню "Найкраща". В нем также сыграл украинский актер Юрия Дяк, который сегодня поддерживает Украину и помогает с денежными сборами для нужд ВСУ.

Что говорит Евгения Лоза о вторжении России в Украину

Скажем сразу — ничего. Актриса ни слова не проронила, ни одного поста в соцсети не выложила о войне на родине и убийствах россиянами мирных граждан. Свою страницу в Инстаграме Евгения ограничила для людей, находящихся на территории Украины.

В январе 2023 года актриса заявила о смерти 69-летнего отца Федора. 26 октября этого года Лоза поздравила маму с днем рождения. Родственницы, которые жили в украинской Луганщине, как ни в чем не бывало отмечают праздники, пока над головами украинцев летают российские ракеты.

Евгения Лоза и ее мама Людмила Константиновна. Фото: instagram.com/loza_jenya

В мае 2022 года актер Тарас Цымбалюк в программе "Зірковий шлях" осудил молчание коллеги-украинки: "Когда началась война, мы все начали писать. Та самая Женя Лоза. Я говорю: "Женька, ты украинка, не молчи. У тебя 800 тысяч подписчиков, нельзя молчать"… Женя Лоза написала, что у нее очень больная мама, она не хочет рисковать. Рисковать в чем?".

Актриса была замужем однажды. С 22 августа 2019 года по 27 мая 2020 года она была в браке с актером Антоном Батыревым, который является ярым приверженцем войны против Украины. Украинская актриса Леся Самаева рассказала в интервью obozrevatel, что Батырев забит татуировками с советскими символами.

"Актера Антона Батырева фактически Украина сделала звездой. В Москве о нем никто не знал, стали узнавать благодаря картинам Байрак. В принципе все свои роли он сыграл здесь", — заявила Самаева в апреле.

Евгения Лоза и Антон Батырев не пробыли в браке и года

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