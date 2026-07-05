"Ждем вашего дуэта с Кобзоном". Украинцы размазали путинистку Валерию (фото)

Любительницу Путина унизили после нового сообщения

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Российская певица Валерия (настоящее имя Алла Перфилова), годами открыто поддерживающая кремлевский режим и войну против Украины, нарвалась на волну насмешек в соцсети Threads. После очередной публикации артистку буквально засыпали саркастическими комментариями, напомнив ей о ее пророссийской позиции.

58-летняя исполнительница опубликовала серию фотографий из гастролей в российском Благовещенске, однако вместо восторга получила немало насмешливых реакций от украинских пользователей.

В комментариях ей написали: "Переезжайте в Благоздохненск", "Почему Threads мне рекомендует это старое дер*мо", "Валерия, вы лучшая! С нетерпением ждем вашего дуэта с непревзойденным Иосифом Кобзоном или хотя бы с вашим мужем Евгением Пригожиным" (ироническая шутка со сравнением мужа певицы Иосифа Пригожина и предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которые уже умерли), "До сих пор жива?", "Чучело", "старая швабра Холерия".

Отдельные пользователи также обратили внимание на то, что сторонница кремлевской политики пользуется соцсетью, заблокированной на территории России. "Вообще странно видеть настоящих патриотов России в запрещенных сетях. Еще через VPN наверное… Фу…", — написали под ее сообщением.

Напомним, Валерия вместе со своим мужем, музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным, поддержала агрессивную политику Кремля еще в 2014 году после оккупации Крыма и начала войны на востоке Украины. Певица неоднократно выступала перед российскими военными и участвовала в пропагандистских мероприятиях.

Валерия и Иосиф Пригожин

Кроме того, артистка публично поддерживает военные решения Путина, а в 2018 году была его доверенным лицом на президентских выборах в России.