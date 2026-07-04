Известна причина смерти звезды "Вечного зова"

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В пятницу, 3 июля, скончалась известная российская актриса Екатерина Жемчужная, которой было 82 года. О ее смерти стало известно лишь на следующий день, информацию подтвердила дочь артистки.

Жемчужная получила широкую известность благодаря ролям в советских и российских проектах. Среди наиболее известных работ — сериал "Вечный зов", фильмы "Карнавал", "Табор уходит в небо", а также участие в картинах "Где находится нофелет?", "Королева Марго", "Цыганское счастье", "Цыганка Аза", "Кармелита" и других. Всего в ее фильмографии — более 40 кино- и телепроектов.

От чего умерла актриса?

По данным Telegram-канала Mash, причиной смерти народной артистки России стала тромбоэмболия — у нее оторвался тромб. Ранее актриса перенесла ишемический инсульт, а в последние годы пережила личную утрату — смерть супруга, режиссера Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Георгия Жемчужного, который скончался от онкологического заболевания.

Жемчужная с мужем

Екатерина Булдыженко (девичья фамилия актрисы) родилась 28 марта 1944 года в Туле. Она долгие годы была связана с театром "Ромэн" и считалась одной из наиболее узнаваемых представительниц цыганской актерской школы.

Что говорила о войне в Украине?

Что касается общественно-политической позиции, Жемчужная в последние годы не делала публичных заявлений о войне в Украине, ограничиваясь преимущественно интервью о творчестве, семье и собственной карьере. При этом даже во время полномасштабной войны она всячески хвалила Россию за то, что та для нее сделала.

Напомним, что 4 июля 2006 года в Украине умер российский актер Андрей Краско. Также в этот день в 2010 году умер украинский актер Юрий Тавров, сыгравший роль кузнеца Вакулы в фильме-сказке "Вечера на хуторе близ Диканьки".