Работал маляром, злоупотреблял и ослеп: как сложилась жизнь Вакулы из "Вечера на хуторе близ Диканьки" и где он похоронен

Ровно 15 лет назад умер в забвении украинский актер Тавров

В пятницу, 4 июля, отмечается годовщина смерти украинского актера Юрия Таврова, которого зрители знают по роли кузнеца Вакулы в фильме-сказке "Вечера на хуторе близ Диканьки", снятого в 1961 году по книге писателя Николая Гоголя. Картина принесла артисту народную любовь, но ненадолго.

Юрий Тавров скончался ровно 15 лет назад в забвении. "Телеграф" рассказывает, как сложилась жизнь актера, которого любили, но быстро забыли.

Родом из Житомирщины

Тавров родился 2 июля 1938 года в селе Лучин Житомирской области в крестьянской семье. После войны семья переехала в Киев, где он провел детство и юность. Там он окончил актерский факультет Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого.

В 1961 году еще студентом он снялся в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки", подаривший мужчине узнаваемость и любовь зрителей. Роль кузнеца Вакулы была для молодого актера дипломной и стала одновременно единственной самой запоминающейся работой.

Юрий Тавров в роли кузнеца Вакулы

"Вечера на хуторе близ Диканьки" "Вечера на хуторе близ Диканьки"

В дальнейшем карьера в кино у Таврова не сложилась: после нескольких небольших ролей ("Наш честный хлеб" 1964, "Прощайте, фараоны!" 1934, "Весна двадцать девятого" 1975) он покинул кинематограф по семейным обстоятельствам.

Юрий Тавров в фильме "Старая крепость", 1974

Стал маляром, спился и ослеп

После 14 лет в киноиндустрии Юрий работал строителем, затем — маляром в Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Тавров так и прожил всю жизнь в Одессе и дважды был женат. В первом браке родилась дочь Лада.

"Весна двадцать девятого" (1975)

В последние годы "Вакула" злоупотреблял алкоголем, потерял зрение на правый глаз из-за глаукомы и всегда выключал телевизор, когда там показывали "Диканьку". Умер актер спустя два дня после своего 72 дня рождения — 4 июля 2010 года. Таврова похоронили на Втором Христианском кладбище Одессы, участок 17. Фото могилы мужчины в сети нет.

Вход во Второе Христианское кладбище в Одессе. Фото: wikipedia

Напомним, что в четверг, 3 июля, умерла звезда сериала "Когда мы дома". "Телеграф" писал, что известно об актрисе Татьяне Шелиге и какой она была в молодости.