Працював маляром, зловживав і осліп: як склалося життя Вакули із "Вечорів на хуторі біля Диканьки" і де він похований

Рівно 15 років тому помер у забутті український актор Тавров

У п’ятницю, 4 липня, відзначаються роковини смерті українського актора Юрія Таврова, якого глядачі знають за роллю коваля Вакули у фільмі-казці "Вечори на хуторі біля Диканьки", знятого 1961 року за книгою письменника Миколи Гоголя. Картина принесла артисту народну любов, але ненадовго.

Юрій Тавров помер рівно 15 років тому у забутті. "Телеграф" розповідає, як склалося життя актора, якого любили, але швидко забули.

Родом із Житомирщини

Тавров народився 2 липня 1938 року в селі Лучин Житомирської області у селянській родині. Після війни сім'я переїхала до Києва, де він провів дитинство та юність. Там він закінчив акторський факультет Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого.

У 1961 році ще студентом він знявся у фільмі "Вечори на хуторі біля Диканьки", що подарував чоловікові впізнаваність та любов глядачів. Роль коваля Вакули була для молодого актора дипломною і стала одночасно єдиною роботою, що найбільш запам’яталася.

Юрій Тавров у ролі коваля Вакули

"Вечори на хуторі біля Диканьки" "Вечори на хуторі біля Диканьки"

Надалі кар’єра в кіно у Таврова не склалася: після кількох невеликих ролей ("Наш чесний хліб" 1964, "Прощайте, фараони!" 1934, "Весна двадцять дев’ятого" 1975) він залишив кінематограф за сімейними обставинами.

Юрій Тавров у фільмі "Стара фортеця", 1974

Став маляром, спився та осліп

Після 14 років у кіноіндустрії Юрій працював будівельником, згодом — маляром в Одеській державній академії будівництва та архітектури. Тавров так і прожив все життя в Одесі та двічі був одружений. У першому шлюбі народилася дочка Лада.

"Весна двадцять дев’ятого" (1975)

В останні роки "Вакула" зловживав алкоголем, втратив зір на праве око через глаукому і завжди вимикав телевізор, коли там показували "Диканьку". Помер актор через два дні після свого 72 дня народження – 4 липня 2010 року. Таврова поховали на Другому Християнському цвинтарі Одеси, ділянка 17. Фото могили чоловіка у мережі немає.

Вхід до Другого Християнського цвинтаря в Одесі. Фото: wikipedia

Нагадаємо, що у четвер, 3 липня, померла зірка серіалу "Коли ми вдома". "Телеграф" писав, що відомо про актрису Тетяну Шелігу і якою вона була в молодості.