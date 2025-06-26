Її жорстоко вбив друг у Москві: як у 36 років загинула співачка з Харкова Галина Шевельова та як виглядає її могила

Артистка померла цього дня рівно 34 роки тому

Багато артистів залишають цей світ на піку слави. Життя зірок може забрати хвороба, як це було з реп-співаком Міхеєм, нещасний випадок чи вбивство. Це трапилося рівно 34 роки тому з харківською виконавицею та вокалісткою ВІА "Здравствуй, песня!" Галиною Шевельовою.

Артистка народилася 1952 року у Харкові. Вона навчалася у музичній школі, співала у хорі, а потім вступила до економічного факультету Харківського інституту громадського харчування. Підробляла студентка співом у місцевому ресторані "Кристал", а також диктором у харківському Будинку торгівлі.

Весною 1978 року Галина приїхала до Кривого Рогу, де у цей час гастролював популярний український ВІА "Музики". Там вона проходила прослуховування на роль солістки колективу та познайомилася з Аркадієм Хаславським — керівником нового ВІА "Здравствуй, песня!". Він запросив її до Москви, де обоє займалися музикою, написанням пісень, а потім пара одружилася.

Галина Шевельова в юності

Шевельова та Хаславський

Першою сольною композицією Шевельової у складі ансамблю була пісня "Старый костер". До 1981 року харків’янка стала єдиною солісткою ВІА і в її репертуарі побільшало сольних композицій.

1982 року було посилено правила, за якими кожен музикант повинен був мати диплом музучилища. Хаславський всіма можливими способами прагнув зберегти колектив, за що опинився у в’язниці на чотири роки. 1986 року чоловіка Галини було достроково звільнено.

Холоднокровне вбивство під час пограбування

1991 року Галина приїхала на гастролі до Кривого Рогу, де познайомилася з 19-річним Артемом Задорожних. Пізніше, як друга, вона запросила його до Москви. 25 червня того ж року Задорожних приїхав до артистки та попросив дозволу переночувати. Наступного дня співачку знайшли мертвою у власній квартирі.

За даними слідства, смерть настала внаслідок кількох ударів важким металевим предметом по голові. Як виявилось, вранці 26 червня Галина побачила, як Задорожних безцеремонно виносить із її дому дороге обладнання. Коли вона спробувала зателефонувати до міліції, він напав на неї та вбив. Співачці було лише 36 років. Восени 1991 року Московський міський суд засудив Задорожних до 12 років позбавлення волі.

Де похована Шевельова і як виглядає могила

Галину Шевельову поховали у рідному Харкові, на Дев’ятому міському цвинтарі на вулиці Клочківській, 335. Організацією похорону займався близький друг родини Марк Рудінштейн, оскільки її чоловік у цей час проходив лікування в Ізраїлі. У 2015 році пам’ятник співачці у Харкові було оновлено. Під час відкриття нового надгробка був Аркадій Хаславський. За останніми даними, чоловік мешкає в Ізраїлі.

Хаславський на відкритті пам’ятника Галині Шевельовій

Нагадаємо, що у 68 років від хвороби помер ведучий "Пісні року". "Телеграф" писав, від чого помер Євген Меньшов та як виглядає його могила.