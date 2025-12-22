Відібрала у путініста Цекало мільйони. Куди зникла рідна сестра Віри Брежнєвої після розлучення з продюсером
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вікторія Галушка судиться з уродженцем Києва за аліменти
Молодша сестра відомої співачки Віри Брежнєвої – Вікторія Галушка – 10 років була одружена з російським співаком та продюсером Олександром Цекало. Після розлучення з уродженцем Києва жінка покинула Москву, де мешкала з дітьми останні кілька років.
Що потрібно знати:
- Вікторія Галушка пройшла шлях від бідного дитинства до успішного бізнесу у сфері моди
- Вона була одружена з Олександром Цекало і виховує двох дітей після розлучення у 2019 році
- Наразі Вікторія вимагає від колишнього чоловіка виплати аліментів
Вікторія Галушка — що про неї відомо
Вікторія, яка молодша від Брежнєвої на 2 роки, народилася 22 грудня 1984 року в Дніпродзержинську (нині Кам’янське) Дніпропетровської області. Оскільки сім’я жила бідно, молодшій сестрі доводилося доношувати одяг старшої.
Після школи Галушка вступила до медичного училища, але за фахом ніколи не працювала — після успіху Брежнєвої у шоубізнесі її сестра вирушила підкорювати Київ. З допомогою співачки, яка стала солісткою у попгурті "ВІА Гра", Вікторія влаштувалася помічницею українського дизайнера Ольги Навроцької. Далі був власний бізнес: відкриття елітного секонд-хенду, де розпродувався одяг українських та російських зірок.
Шлюб з Олександром Цекало
Пара познайомилася у 2007 році на одному з модних показів у Києві. Вікторія та Олександр довгий час не розкривали своїх стосунків і навіть весілля у 2008 році вони тримали в таємниці від публіки та ЗМІ — на заході було лише кілька близьких та друзів молодят.
Відразу після весілля Галушка переїхала до Цекало у Москву. Там подружжя жило у триповерховому будинку в Підмосков’ї. 31 жовтня 2008 року в сім’ї народилася донька Олександра (зараз 17 років), а у жовтні 2012 року – син Михайло (13 років).
У листопаді 2018 року у ЗМІ з’явилися чутки про розлад у сім’ї: продюсера помітили в Італії з молодою брюнеткою. Незабаром папараці зняли його з незнайомкою разом і у Римі, де Цекало зустрічав 2019 рік. Вікторія ситуацію не коментувала, а в січні 2019 року Олександр офіційно повідомив про розлучення та підготовку до нового весілля. Новою дружиною стала художниця Дарина Ервін, худорлявість якої зараз лякає її шанувальників.
Де зараз Вікторія Галушка
У вересні 2025 року Цекало заявив, що його колишня дружина вимагає сплати аліментів на двох дітей. Як передавали росЗМІ, у своїй відповіді журналістам уродженець Києва, який до цього мовчав про повномасштабне вторгнення Росії, вперше вжив путінське формулювання "СВО", підтверджуючи таким чином свою справжню позицію щодо війни у рідній країні. За словами Олександра, він виконує свої фінансові зобов’язання.
Цікаво, що колишня дружина, громадянка України, повернулася до Москви, щоб подати документи до суду, але їх у неї не прийняли – питання чому. Без мого відома було продано будинок на Рубльовці, який я залишив дітям. Замість стабільних умов – школи, няні, оточення – дітей вивезли з Москви на початку СВО, і вони блукали Європою та Україною, і деякий час я навіть не знав, де вони знаходяться
Російський продюсер, який у судовому порядку відібрав у Вікторії навіть прізвище та переїхав до молодої художниці, тепер скаржиться на те, що йому не дають бачитися з дітьми. Зараз Цекало з Ервін живе у США, проте зрідка навідується до Москви по роботі.
Після розлучення з Олександром у 2019 році у мережі з’являлися повідомлення, що Вікторія Галушка переїхала до Києва та зайнялася бізнесом. З дітьми вона вважає за краще не афішувати особисте життя. У відкритих джерелах немає достовірної інформації про те, чим вони зараз займаються і де перебувають під час повномасштабної війни в Україні.
Ще у серпні цього року Вікторія запросила у московському суді 48,9 млн рублів (понад 26 мил гривень) за роки невиплати аліментів Цекало. У листопаді стало відомо, що продюсер виплатив лише половину суми. Раніше ми показували, як виглядає дочка Вікторії Галушки від Цекало.