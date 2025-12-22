Відібрала у путініста Цекало мільйони. Куди зникла рідна сестра Віри Брежнєвої після розлучення з продюсером

Вікторія Галушка судиться з уродженцем Києва за аліменти

Молодша сестра відомої співачки Віри Брежнєвої – Вікторія Галушка – 10 років була одружена з російським співаком та продюсером Олександром Цекало. Після розлучення з уродженцем Києва жінка покинула Москву, де мешкала з дітьми останні кілька років.

Що потрібно знати:

Вікторія Галушка пройшла шлях від бідного дитинства до успішного бізнесу у сфері моди

Вона була одружена з Олександром Цекало і виховує двох дітей після розлучення у 2019 році

Наразі Вікторія вимагає від колишнього чоловіка виплати аліментів

Вікторія Галушка — що про неї відомо

Вікторія, яка молодша від Брежнєвої на 2 роки, народилася 22 грудня 1984 року в Дніпродзержинську (нині Кам’янське) Дніпропетровської області. Оскільки сім’я жила бідно, молодшій сестрі доводилося доношувати одяг старшої.

Віра Брежнєва та Вікторія Галушка

Після школи Галушка вступила до медичного училища, але за фахом ніколи не працювала — після успіху Брежнєвої у шоубізнесі її сестра вирушила підкорювати Київ. З допомогою співачки, яка стала солісткою у попгурті "ВІА Гра", Вікторія влаштувалася помічницею українського дизайнера Ольги Навроцької. Далі був власний бізнес: відкриття елітного секонд-хенду, де розпродувався одяг українських та російських зірок.

Шлюб з Олександром Цекало

Пара познайомилася у 2007 році на одному з модних показів у Києві. Вікторія та Олександр довгий час не розкривали своїх стосунків і навіть весілля у 2008 році вони тримали в таємниці від публіки та ЗМІ — на заході було лише кілька близьких та друзів молодят.

Відразу після весілля Галушка переїхала до Цекало у Москву. Там подружжя жило у триповерховому будинку в Підмосков’ї. 31 жовтня 2008 року в сім’ї народилася донька Олександра (зараз 17 років), а у жовтні 2012 року – син Михайло (13 років).

У листопаді 2018 року у ЗМІ з’явилися чутки про розлад у сім’ї: продюсера помітили в Італії з молодою брюнеткою. Незабаром папараці зняли його з незнайомкою разом і у Римі, де Цекало зустрічав 2019 рік. Вікторія ситуацію не коментувала, а в січні 2019 року Олександр офіційно повідомив про розлучення та підготовку до нового весілля. Новою дружиною стала художниця Дарина Ервін, худорлявість якої зараз лякає її шанувальників.

На другому фото — Цекало з новою дружиною Дариною Ервін

Де зараз Вікторія Галушка

У вересні 2025 року Цекало заявив, що його колишня дружина вимагає сплати аліментів на двох дітей. Як передавали росЗМІ, у своїй відповіді журналістам уродженець Києва, який до цього мовчав про повномасштабне вторгнення Росії, вперше вжив путінське формулювання "СВО", підтверджуючи таким чином свою справжню позицію щодо війни у рідній країні. За словами Олександра, він виконує свої фінансові зобов’язання.

Цікаво, що колишня дружина, громадянка України, повернулася до Москви, щоб подати документи до суду, але їх у неї не прийняли – питання чому. Без мого відома було продано будинок на Рубльовці, який я залишив дітям. Замість стабільних умов – школи, няні, оточення – дітей вивезли з Москви на початку СВО, і вони блукали Європою та Україною, і деякий час я навіть не знав, де вони знаходяться Олександр Цекало

Російський продюсер, який у судовому порядку відібрав у Вікторії навіть прізвище та переїхав до молодої художниці, тепер скаржиться на те, що йому не дають бачитися з дітьми. Зараз Цекало з Ервін живе у США, проте зрідка навідується до Москви по роботі.

Після розлучення з Олександром у 2019 році у мережі з’являлися повідомлення, що Вікторія Галушка переїхала до Києва та зайнялася бізнесом. З дітьми вона вважає за краще не афішувати особисте життя. У відкритих джерелах немає достовірної інформації про те, чим вони зараз займаються і де перебувають під час повномасштабної війни в Україні.

Ще у серпні цього року Вікторія запросила у московському суді 48,9 млн рублів (понад 26 мил гривень) за роки невиплати аліментів Цекало. У листопаді стало відомо, що продюсер виплатив лише половину суми. Раніше ми показували, як виглядає дочка Вікторії Галушки від Цекало.