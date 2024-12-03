Схожа на батька, але рідко до нього приїжджає: як виглядає дочка Цекало від рідної сестри Віри Брежнєвої (фото)
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Дівчинка вважає за краще вести закритий спосіб життя
Відомий актор і ведучий Олександр Цекало, який дав своє прізвище дочці Лоліти, яка підтримує війну, виховує двох дітей від третього шлюбу. Вікторія Галушка – рідна сестра співачки Віри Брежнєвої народила йому сина та дочку.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дочка шоумена Олександра і що відомо про дівчинку. Ми дізналися деякі факти.
Як виглядає дочка ведучого Олександра Цекало від Вікторії Галушки
У популярного ведучого Олександра Цекало було дуже насичене особисте життя, адже він чотири рази був одружений. Але дітей народила йому лише третя дружина Вікторія Галушка, з якою він таємно одружився 2008 року.
Їхня сімейна ідилія тривала 10 років.У 2008 році сестра Віри Брежнєвої народила шоумену дочку, яку назвали на честь батька — Олександрою, а 2012 року у них народився син Михайло.
Однак Цекало не зміг зберегти сім’ю і пішов до моделі Дарини Ервін. Вікторії він залишив будинок у Підмосков’ї, де вони жили, а також автомобіль, а ось своє прізвище викупив. Сестра Брежнєва не хотіла міняти прізвище, але потім повернула собі дівоче і почала життя з чистого аркуша.
Наразі доньці Цекало 16 років, дівчинка з дитинства захоплювалася танцями, ходила до балетної школи. Також Олександра поглиблено вивчала англійську мову, відвідувала шаховий гурток, плавання і навіть пробувала себе в ролі моделі. Разом із мамою вона знялася у фотосесії для торгової марки Ruban Fasion.Користувачі мережі неодноразово наголошували на тому, що Олександра, як і її брат, більше схожі на батька, особливо очима.
У мережі пишуть, що Вікторія Галушка після розлучення з Цекало у 2019 році переїхала до Києва та відкрила бізнес. Однак вона, як і діти шоумена, вважають за краще вести закритий спосіб життя, тому в інтернеті немає у відкритому доступі інформації, чим вони зараз займаються і де зараз перебувають.
За інформацією ЗМІ, Олександр разом із новою дружиною Дариною поїхали жити в США, а Олександра та Михайло хоч і рідко, але приїжджають побачитися до нього в Маямі. Однак після розлучення Цекало заборонив своїм дітям у їхньому будинку говорити про матір, оскільки розлучення з Вікторією видалося досить скандальним і вони не змогли зберегти добрі стосунки.
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