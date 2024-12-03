Схожа на батька, але рідко до нього приїжджає: як виглядає дочка Цекало від рідної сестри Віри Брежнєвої (фото)

Дівчинка вважає за краще вести закритий спосіб життя

Відомий актор і ведучий Олександр Цекало, який дав своє прізвище дочці Лоліти, яка підтримує війну, виховує двох дітей від третього шлюбу. Вікторія Галушка – рідна сестра співачки Віри Брежнєвої народила йому сина та дочку.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дочка шоумена Олександра і що відомо про дівчинку. Ми дізналися деякі факти.

Як виглядає дочка ведучого Олександра Цекало від Вікторії Галушки

У популярного ведучого Олександра Цекало було дуже насичене особисте життя, адже він чотири рази був одружений. Але дітей народила йому лише третя дружина Вікторія Галушка, з якою він таємно одружився 2008 року.

Олександр Цекало та Вікторія Галушка

Їхня сімейна ідилія тривала 10 років.У 2008 році сестра Віри Брежнєвої народила шоумену дочку, яку назвали на честь батька — Олександрою, а 2012 року у них народився син Михайло.

Олександр Цекало з дітьми та третьою дружиною

Однак Цекало не зміг зберегти сім’ю і пішов до моделі Дарини Ервін. Вікторії він залишив будинок у Підмосков’ї, де вони жили, а також автомобіль, а ось своє прізвище викупив. Сестра Брежнєва не хотіла міняти прізвище, але потім повернула собі дівоче і почала життя з чистого аркуша.

Четверта дружина шоумена Олександра Цекало

Наразі доньці Цекало 16 років, дівчинка з дитинства захоплювалася танцями, ходила до балетної школи. Також Олександра поглиблено вивчала англійську мову, відвідувала шаховий гурток, плавання і навіть пробувала себе в ролі моделі. Разом із мамою вона знялася у фотосесії для торгової марки Ruban Fasion.Користувачі мережі неодноразово наголошували на тому, що Олександра, як і її брат, більше схожі на батька, особливо очима.

Дочка Олександра Цекало

У мережі пишуть, що Вікторія Галушка після розлучення з Цекало у 2019 році переїхала до Києва та відкрила бізнес. Однак вона, як і діти шоумена, вважають за краще вести закритий спосіб життя, тому в інтернеті немає у відкритому доступі інформації, чим вони зараз займаються і де зараз перебувають.

Олександра Цекало пробувала себе у ролі моделі

За інформацією ЗМІ, Олександр разом із новою дружиною Дариною поїхали жити в США, а Олександра та Михайло хоч і рідко, але приїжджають побачитися до нього в Маямі. Однак після розлучення Цекало заборонив своїм дітям у їхньому будинку говорити про матір, оскільки розлучення з Вікторією видалося досить скандальним і вони не змогли зберегти добрі стосунки.

Діти Олександра Цекало від Вікторії Галушки

Який вигляд має дочка Олександра Цекало

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дочка зрадників Медведчука та Марченка. Дівчину двічі намагалися відрахувати з університету.