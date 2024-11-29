Мільйонний спадок і шлюб з онуком відомої актриси: як виглядає єдина дочка Юдашкіна

Галині Юдашкіній зараз 33 роки та живе вона не в Росії

Російський модельєр і путініст Валентин Юдашкін помер від раку 2 травня 2023 року. Він був у шлюбі з Мариною Паталовою, а 1990 року на світ з'явилася єдина дочка дизайнера.

Галина Юдашкіна після смерті батька успадкувала багатомільйонні статки, включаючи бізнес батька та нерухомість. "Телеграф" розповідає, що відомо про 33-річну росіянку і як вона зараз виглядає.

Що відомо про Галину Юдашкіну

Народилася у Москві. Після закінчення престижної столичної школи Галина вступила до МДУ факультету мистецтвознавства. Пізніше вирушила до Нью-Йорка, де закінчила курси дизайну та фотографії в Parsons School of Design. Проходила практику у модному журналі Vogue.

Галина Юдашкіна у дитинстві

Повернувшись до країни-терористки, дочка Юдашкіна представила свою першу колекцію — молодіжну лінію джинсового одягу, а пізніше — власну фотовиставку. Згодом Валентин Юдашкін зробив дочку артдиректором у своєму Будинку моди.

Що успадкувала Галина Юдашкіна від батька

Жінка стала спадкоємицею двох батьківських Будинків моди, розташованих у Москві. Також Галина успадкувала кілька квартир: одну в Брюсовому провулку, де родина Юдашкіних жила до переїзду до заміського будинку у Підмосков’ї вартістю 200 мільйонів рублів (понад 77 млн грн), та квартиру бабусі, яка зараз мешкає в Ізраїлі.

Крім цього, дочка та вдова Марина Юдашкіна стали власницями пентхауса в Нью-Йорку, який Валентин Юдашкін купив у 2008 році за 6 мільйонів доларів. Після його смерті жінки продали нерухомість.

Галина із матір’ю Мариною Юдашкіною. Фото: instagram.com/gyudashkina

Заміж за онука актриси Людмили Максакової

Познайомилася Галина Юдашкіна та російський бізнесмен Петро Максаков в інтернеті. Чоловік є онуком російської актриси Людмили Максакової.

Петро з бабусею Людмилою Максаковою та дружиною Галиною

У 2016 році у подружжя народився син Анатолій-Авраам; 2018 року — син Аркадій-Аарон; 2022 року — дочка Агата Арієлла. Цікаво, що онуки Юдашкіна народилися у США, що автоматично зробило їх американськими громадянами.

Галина із родиною переїхала до Гонконгу, Китай. Геловін цього року подружжя відсвяткувало у Дубаї.

Додамо, що чоловік Галини Юдашкіної є і племінником доньки актриси Людмили Максакової — російської оперної співачки Марії Максакової, яка у 2016 році зреклася Росії разом із чоловіком, колишнім депутатом Держдуми Вадимом Вороненковим. Подружжя залишило країну-агресорку та оселилося в Києві. 23 березня 2017 року Вороненкова вбили.

Вадим Вороненков (убитий у Києві) з тещею Людмилою Максаковою і дружиною Марією

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